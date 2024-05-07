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Англия
07 мая 2024, 11:21 | Обновлено 07 мая 2024, 11:29
573
0

Датский юмор? Эриксен назвал причину разгрома МЮ от Кристал Пэлас

Полузащитник – о 0:4 в матче «красных дьяволов» с «Кристал Пэлас»

07 мая 2024, 11:21 | Обновлено 07 мая 2024, 11:29
573
0
Датский юмор? Эриксен назвал причину разгрома МЮ от Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился эмоциями от поражения команды от «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ.

«Большое разочарование. У команды был выходной, на поле нас не было. Но что есть, то есть. Мы не можем изменить ситуацию с травмами. Нужно выходить на матчи и делать все возможное. Не имеет значения, с кем мы играем. Сегодня каждый мог бы сыграть лучше.

Я не знаю, какой тут можно сделать вывод. Мы старались сделать все возможное, но этого было недостаточно. Мы, игроки, берем вину на себя», – рассказал Эриксен.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» обновил исторический антирекорд клуба в АПЛ.

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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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