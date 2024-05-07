Датский юмор? Эриксен назвал причину разгрома МЮ от Кристал Пэлас

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился эмоциями от поражения команды от «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ.

«Большое разочарование. У команды был выходной, на поле нас не было. Но что есть, то есть. Мы не можем изменить ситуацию с травмами. Нужно выходить на матчи и делать все возможное. Не имеет значения, с кем мы играем. Сегодня каждый мог бы сыграть лучше.

Я не знаю, какой тут можно сделать вывод. Мы старались сделать все возможное, но этого было недостаточно. Мы, игроки, берем вину на себя», – рассказал Эриксен.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» обновил исторический антирекорд клуба в АПЛ.