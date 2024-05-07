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  4. ФОТО. Свёнтек появилась на обложке польского издания Elle
WTA
07 мая 2024, 11:20 | Обновлено 07 мая 2024, 11:21
477
0

ФОТО. Свёнтек появилась на обложке польского издания Elle

Номер, в который также вошло ее интервью, выйдет в июне

07 мая 2024, 11:20 | Обновлено 07 мая 2024, 11:21
477
0
ФОТО. Свёнтек появилась на обложке польского издания Elle
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек появилась на обложке польского издания Elle. Номер, в который также вошло ее интервью, выйдет в июне.

Отметим, что четырехкратная теннисистка уже не в первый раз позирует для этого журнала о моде.

В ближайшее время Свёнтек сыграет на турнире WTA 1000 в Риме. 4 мая она впервые в карьере стала чемпионкой соревнований WTA 1000 в Мадриде.

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Ига Свёнтек lifestyle фото
Владимир Клепач Источник: Twitter
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