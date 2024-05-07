ФОТО. Свёнтек появилась на обложке польского издания Elle

Первая ракетка мира Ига Свёнтек появилась на обложке польского издания Elle. Номер, в который также вошло ее интервью, выйдет в июне.

Отметим, что четырехкратная теннисистка уже не в первый раз позирует для этого журнала о моде.

В ближайшее время Свёнтек сыграет на турнире WTA 1000 в Риме. 4 мая она впервые в карьере стала чемпионкой соревнований WTA 1000 в Мадриде.