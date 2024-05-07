Александр ПОЗДЕЕВ: «Для высокого блока физически Колос пока не готов»
Тренер ковалевцев прокомментировал разгром от «Динамо»
Тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал свой дебютный матч во главе ковалевского «Колоса», который его подопечные проиграли со счетом 0:5.
– Сегодня ваш дебют в должности главного тренера. По сути, все рассыпалось после первого пропущенного мяча. Как вы думаете, что посыпалось прежде всего?
— Первый тайм, на мой взгляд, неплох был. Несколько хороших выходов было в атаку. В принципе, было давление на нас, но мы плюс-минус успевали закрывать зоны, успевали добегать, блокировать удары.
Думаю, сейчас наше физическое состояние немного не позволяет играть более агрессивно, выше без мяча, и мы просто физически не справились. «Динамо» предлагает быстрый футбол, особенно, когда есть пространство, именно это они сегодня получили. Плюс такой гол на первых минутах второго тайма после рикошета — необязательный, скажем так. Поэтому я думаю, что у нас просто банально физическое состояние чуть-чуть не отвечает тому, чтобы играть более агрессивно в таких играх.
— «Колос» до этого матча имел лучшую оборону в УПЛ. Сейчас вы говорите, не хватило физически. Это где-то в конце сезона усталость пошла?
— Я говорю о «физически», когда выше надо подниматься. То есть, если играть от низкого блока, то это одна история. Если мы пытались сыграть немного выше — да, оно очень подсветило наши проблемные места. Оно очень дало много пищи для размышления. Именно для высокого блока пока физически не готовы.
— О вашем предшественнике Ярославе Вишняке много говорили, что он в закрытый футбол играет. Я так понимаю, сейчас концепция «Колоса» — поменяться и в более атакующий футбол играть? Какие у вас планы футбольные на эту команду?
— У меня планы играть более агрессивно, играть больше с мячом, атаковать. Но в этом футболе очень нужен баланс и очень нужны хорошие физические кондиции. Потому что переключаться на оборону, догонять — это все-таки такие элементы, что если ты к ним не готов, то выходит так, как вышло сегодня.
— Как ваша неделя прошла? Потому что пришли в команду УПЛ. Что было самым сложным? Как вас приняла команда?
— Самое сложное было то, что нужно было за короткий срок ознакомиться с тем, какое у нас состояние физическое, на что мы вообще способны, как выстраивать игры. За эту неделю мы знакомились, скажем так, – сказал Поздеев в эфире Football Hub.
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