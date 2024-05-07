Александр ПОЗДЕЕВ: «Для высокого блока физически Колос пока не готов»

Тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал свой дебютный матч во главе ковалевского «Колоса», который его подопечные проиграли со счетом 0:5.

– Сегодня ваш дебют в должности главного тренера. По сути, все рассыпалось после первого пропущенного мяча. Как вы думаете, что посыпалось прежде всего?

— Первый тайм, на мой взгляд, неплох был. Несколько хороших выходов было в атаку. В принципе, было давление на нас, но мы плюс-минус успевали закрывать зоны, успевали добегать, блокировать удары.

Думаю, сейчас наше физическое состояние немного не позволяет играть более агрессивно, выше без мяча, и мы просто физически не справились. «Динамо» предлагает быстрый футбол, особенно, когда есть пространство, именно это они сегодня получили. Плюс такой гол на первых минутах второго тайма после рикошета — необязательный, скажем так. Поэтому я думаю, что у нас просто банально физическое состояние чуть-чуть не отвечает тому, чтобы играть более агрессивно в таких играх.

— «Колос» до этого матча имел лучшую оборону в УПЛ. Сейчас вы говорите, не хватило физически. Это где-то в конце сезона усталость пошла?

— Я говорю о «физически», когда выше надо подниматься. То есть, если играть от низкого блока, то это одна история. Если мы пытались сыграть немного выше — да, оно очень подсветило наши проблемные места. Оно очень дало много пищи для размышления. Именно для высокого блока пока физически не готовы.

— О вашем предшественнике Ярославе Вишняке много говорили, что он в закрытый футбол играет. Я так понимаю, сейчас концепция «Колоса» — поменяться и в более атакующий футбол играть? Какие у вас планы футбольные на эту команду?

— У меня планы играть более агрессивно, играть больше с мячом, атаковать. Но в этом футболе очень нужен баланс и очень нужны хорошие физические кондиции. Потому что переключаться на оборону, догонять — это все-таки такие элементы, что если ты к ним не готов, то выходит так, как вышло сегодня.

— Как ваша неделя прошла? Потому что пришли в команду УПЛ. Что было самым сложным? Как вас приняла команда?

— Самое сложное было то, что нужно было за короткий срок ознакомиться с тем, какое у нас состояние физическое, на что мы вообще способны, как выстраивать игры. За эту неделю мы знакомились, скажем так, – сказал Поздеев в эфире Football Hub.