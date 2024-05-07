Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПОЗДЕЕВ: «Для высокого блока физически Колос пока не готов»
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 03:00 | Обновлено 07 мая 2024, 03:39
28
0

Александр ПОЗДЕЕВ: «Для высокого блока физически Колос пока не готов»

Тренер ковалевцев прокомментировал разгром от «Динамо»

07 мая 2024, 03:00 | Обновлено 07 мая 2024, 03:39
28
0
Александр ПОЗДЕЕВ: «Для высокого блока физически Колос пока не готов»
ФК Колос. Александр Поздеев

Тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал свой дебютный матч во главе ковалевского «Колоса», который его подопечные проиграли со счетом 0:5.

Сегодня ваш дебют в должности главного тренера. По сути, все рассыпалось после первого пропущенного мяча. Как вы думаете, что посыпалось прежде всего?

— Первый тайм, на мой взгляд, неплох был. Несколько хороших выходов было в атаку. В принципе, было давление на нас, но мы плюс-минус успевали закрывать зоны, успевали добегать, блокировать удары.

Думаю, сейчас наше физическое состояние немного не позволяет играть более агрессивно, выше без мяча, и мы просто физически не справились. «Динамо» предлагает быстрый футбол, особенно, когда есть пространство, именно это они сегодня получили. Плюс такой гол на первых минутах второго тайма после рикошета — необязательный, скажем так. Поэтому я думаю, что у нас просто банально физическое состояние чуть-чуть не отвечает тому, чтобы играть более агрессивно в таких играх.

«Колос» до этого матча имел лучшую оборону в УПЛ. Сейчас вы говорите, не хватило физически. Это где-то в конце сезона усталость пошла?

— Я говорю о «физически», когда выше надо подниматься. То есть, если играть от низкого блока, то это одна история. Если мы пытались сыграть немного выше — да, оно очень подсветило наши проблемные места. Оно очень дало много пищи для размышления. Именно для высокого блока пока физически не готовы.

О вашем предшественнике Ярославе Вишняке много говорили, что он в закрытый футбол играет. Я так понимаю, сейчас концепция «Колоса» поменяться и в более атакующий футбол играть? Какие у вас планы футбольные на эту команду?

— У меня планы играть более агрессивно, играть больше с мячом, атаковать. Но в этом футболе очень нужен баланс и очень нужны хорошие физические кондиции. Потому что переключаться на оборону, догонять — это все-таки такие элементы, что если ты к ним не готов, то выходит так, как вышло сегодня.

Как ваша неделя прошла? Потому что пришли в команду УПЛ. Что было самым сложным? Как вас приняла команда?

— Самое сложное было то, что нужно было за короткий срок ознакомиться с тем, какое у нас состояние физическое, на что мы вообще способны, как выстраивать игры. За эту неделю мы знакомились, скажем так, – сказал Поздеев в эфире Football Hub.

По теме:
Вячеслав ФРИДМАН: «Максимов не оставил бы команду за 3 тура до конца»
Владислав КАБАЕВ: «Мы добавляем во втором тайме»
Разгромы от Динамо и Шахтера, виктория Скрипника, победа Днепра-1 в дерби
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка пресс-конференция Александр Поздеев
Сергей Рипьюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас
Футбол | 06 мая 2024, 23:59 7
Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас
Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас

«Орлы» разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0 в 36-м туре АПЛ

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Футбол | 07 мая 2024, 01:40 0
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции

Главным фаворитом все еще является Джуд Беллингем

IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
Бокс | 06.05.2024, 20:36
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 07.05.2024, 01:53
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Теннис | 06.05.2024, 15:15
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
05.05.2024, 19:56 5
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 8
Футбол
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
05.05.2024, 12:15 30
Футбол
Хет-трик Суареса, пять ассистов Месси. Интер Майами разгромил Ред Буллз
Хет-трик Суареса, пять ассистов Месси. Интер Майами разгромил Ред Буллз
05.05.2024, 04:54 10
Футбол
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
06.05.2024, 16:46 206
Футбол
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем