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Чемпионат Франции
Лилль
06.05.2024 22:00 – FT 3 : 4
Лион
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Франция
07 мая 2024, 02:00 | Обновлено 07 мая 2024, 02:15
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0

Волевая победа. Лион одолел команду Фонсеки в матче с семью голами

В Лиге 1 была сыграна результативная игра

07 мая 2024, 02:00 | Обновлено 07 мая 2024, 02:15
52
0
Волевая победа. Лион одолел команду Фонсеки в матче с семью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 32 тура чемпионата Франции, в котором встречались «Лилль», возглавляемый бывшим наставником донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой, и «Лион». Игра окончилась драматической победой гостей со счетом 4:3.

По ходу матча «доги» выигрывали 2:0, но на 82 минуте счет стал 2:2. Однако команды выдали феерическую концовку – на гол Диаките на 85 минуте «ткачи» ответили ударами Ляказетта и Бальде и вырвали победу.

Чемпионат Франции. 32 тур

Лилль – Лион – 3:4

Голы: Диаките, 21, 85, Женрова, 37 – Бенрахма, 67, Фофана, 82, Ляказетт, 89, Бальде, 90+2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Лион).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Фофана (Лион).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Лион).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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