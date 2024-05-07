Волевая победа. Лион одолел команду Фонсеки в матче с семью голами

Состоялся поединок 32 тура чемпионата Франции, в котором встречались «Лилль», возглавляемый бывшим наставником донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой, и «Лион». Игра окончилась драматической победой гостей со счетом 4:3.

По ходу матча «доги» выигрывали 2:0, но на 82 минуте счет стал 2:2. Однако команды выдали феерическую концовку – на гол Диаките на 85 минуте «ткачи» ответили ударами Ляказетта и Бальде и вырвали победу.

Чемпионат Франции. 32 тур

Лилль – Лион – 3:4

Голы: Диаките, 21, 85, Женрова, 37 – Бенрахма, 67, Фофана, 82, Ляказетт, 89, Бальде, 90+2

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