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Чемпионат Италии
Салернитана
06.05.2024 19:00 – FT 1 : 2
Аталанта
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Италия
07 мая 2024, 01:40 | Обновлено 07 мая 2024, 01:55
69
0

Серия A. Аталанта поднялась в зону ЛЧ, ничья Наполи

Состоялись два матча итальянского чемпионата

07 мая 2024, 01:40 | Обновлено 07 мая 2024, 01:55
69
0
Серия A. Аталанта поднялась в зону ЛЧ, ничья Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча 35 тура итальянской Серии А. В первом из них «Аталанта» на выезде одержала победу над «Салернитаной» со счетом 2:1 и поднялась на пятое место, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

В еще одном матче победитель прошлого розыгрыша «Наполи» поделил очки с «Удинезе», сыграв 1:1.

Чемпионат Италии. 35 тур

Салернитана – Аталанта – 1:2

Голы: Чауна, 18 – Скамакка, 57, Копмейнерс, 63

Удинезе – Наполи – 1:1

Голы: Саксесс, 90+2 – Осимхен, 51

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лум Чауна (Салернитана).
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Аталанта Салернитана Удинезе Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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