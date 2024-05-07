Серия A. Аталанта поднялась в зону ЛЧ, ничья Наполи

Закончились два матча 35 тура итальянской Серии А. В первом из них «Аталанта» на выезде одержала победу над «Салернитаной» со счетом 2:1 и поднялась на пятое место, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

В еще одном матче победитель прошлого розыгрыша «Наполи» поделил очки с «Удинезе», сыграв 1:1.

Чемпионат Италии. 35 тур

Салернитана – Аталанта – 1:2

Голы: Чауна, 18 – Скамакка, 57, Копмейнерс, 63

Удинезе – Наполи – 1:1

Голы: Саксесс, 90+2 – Осимхен, 51

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