06.05.2024 19:00 – FT 1 : 2
Италия07 мая 2024, 01:40 | Обновлено 07 мая 2024, 01:55
69
0
Серия A. Аталанта поднялась в зону ЛЧ, ничья Наполи
Состоялись два матча итальянского чемпионата
07 мая 2024, 01:40 | Обновлено 07 мая 2024, 01:55
69
0
Закончились два матча 35 тура итальянской Серии А. В первом из них «Аталанта» на выезде одержала победу над «Салернитаной» со счетом 2:1 и поднялась на пятое место, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.
В еще одном матче победитель прошлого розыгрыша «Наполи» поделил очки с «Удинезе», сыграв 1:1.
Чемпионат Италии. 35 тур
Салернитана – Аталанта – 1:2
Голы: Чауна, 18 – Скамакка, 57, Копмейнерс, 63
Удинезе – Наполи – 1:1
Голы: Саксесс, 90+2 – Осимхен, 51
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лум Чауна (Салернитана).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2024, 23:59 6
«Орлы» разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0 в 36-м туре АПЛ
Футбол | 07 мая 2024, 00:21 2
«Галактикос» выиграли 36-й титул чемпиона Ла Лиги
Футбол | 06.05.2024, 06:30
Футбол | 06.05.2024, 12:08
Теннис | 06.05.2024, 15:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2024, 19:56 5
05.05.2024, 04:54 10
05.05.2024, 08:40
05.05.2024, 16:51 3
06.05.2024, 18:53 10
05.05.2024, 07:35
06.05.2024, 14:00 3
05.05.2024, 19:43 17