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Италия
06 мая 2024, 16:02 | Обновлено 06 мая 2024, 16:03
229
0

Чемпион мира-2014 покинет Салернитану в конце сезона

Жером Боатенг не намерен играть в Серии В

06 мая 2024, 16:02 | Обновлено 06 мая 2024, 16:03
229
0
Чемпион мира-2014 покинет Салернитану в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

Именитый экс-защитник сборной Германии Жером Боатенг покинет «Салернитану» в конце нынешнего сезона. Он не намерен продлевать контракт, срок действия которого истекает 30 июня 2024 года.

Дело в том, что еще в конце апреля «Салернитана» потеряла шансы спастись от вылета из Серии А. А играть во втором дивизионе Боатенг не намерен.

35-летний защитник перешел в «Салернитану» на правах свободного агента лишь в начале февраля текущего года. С тех пор чемпион мира 2014 года принял участие в 7 матчах Серии А и суммарно провел на поле 238 минут.

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Жером Боатенг Салернитана свободный агент Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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