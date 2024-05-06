Чемпион мира-2014 покинет Салернитану в конце сезона
Жером Боатенг не намерен играть в Серии В
Именитый экс-защитник сборной Германии Жером Боатенг покинет «Салернитану» в конце нынешнего сезона. Он не намерен продлевать контракт, срок действия которого истекает 30 июня 2024 года.
Дело в том, что еще в конце апреля «Салернитана» потеряла шансы спастись от вылета из Серии А. А играть во втором дивизионе Боатенг не намерен.
35-летний защитник перешел в «Салернитану» на правах свободного агента лишь в начале февраля текущего года. С тех пор чемпион мира 2014 года принял участие в 7 матчах Серии А и суммарно провел на поле 238 минут.
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