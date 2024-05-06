В Италии объяснили, почему Наполи хочет подписать Довбика

«Наполи» уже сейчас занимается поисками нового форварда на следующий сезон, поскольку Виктор Осимхен летом, скорее всего, покинет клуб. Одной из целей неаполитанцев называется украинский форвард «Жироны» Артем Довбик.

По информации журналиста Sky Sport Italia Франческо Модуньо, «Наполи» интересуется Довбиком, потому что ищет физически мощного форварда примерно с такими же характеристиками, как Ромелу Лукаку. И Довбик, по мнению «Наполи», под это описание подходит.

Отметим, что в итоге этим форвардом для «Наполи» может стать непосредственно сам Лукаку. Права на него по-прежнему принадлежат «Челси», и лондонский клуб хочет включить его в сделку по Осимхену.