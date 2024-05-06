Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Италии объяснили, почему Наполи хочет подписать Довбика
Италия
06 мая 2024, 15:04 |
1655
0

В Италии объяснили, почему Наполи хочет подписать Довбика

Неаполитанцам нужен физически мощный форвард

06 мая 2024, 15:04 |
1655
0
В Италии объяснили, почему Наполи хочет подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Наполи» уже сейчас занимается поисками нового форварда на следующий сезон, поскольку Виктор Осимхен летом, скорее всего, покинет клуб. Одной из целей неаполитанцев называется украинский форвард «Жироны» Артем Довбик.

По информации журналиста Sky Sport Italia Франческо Модуньо, «Наполи» интересуется Довбиком, потому что ищет физически мощного форварда примерно с такими же характеристиками, как Ромелу Лукаку. И Довбик, по мнению «Наполи», под это описание подходит.

Отметим, что в итоге этим форвардом для «Наполи» может стать непосредственно сам Лукаку. Права на него по-прежнему принадлежат «Челси», и лондонский клуб хочет включить его в сделку по Осимхену.

По теме:
Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси
Чемпион уже известен, Жирона вышла в ЛЧ. Таблица Ла Лиги после 34-го тура
Два лондонских клуба нацелились на голкипера Ювентуса
Наполи Артем Довбик Жирона Виктор Осимхен трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Ромелу Лукаку
Олег Дидух Источник: Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Футбол | 06 мая 2024, 06:30 1
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо

Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Футбол | 06 мая 2024, 15:11 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Футбол | 05.05.2024, 20:11
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
Футбол | 06.05.2024, 11:06
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Теннис | 05.05.2024, 16:51
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
05.05.2024, 15:51 5
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем