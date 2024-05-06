Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Украинский легионер «красно-белых» Артем Довбик отыграл весь поединок и отметился голом, а также ассистом.

Этого ему хватило, чтобы попасть в число лучших исполнителей чемпионата Испании по итогам тура по версии статистического портала WhoScored.

Команда недели Ла Лиги по версии WhoScored

вратарь: Унаи Симон («Атлетик»),

защитники: Хесус Навас («Севилья»), Начо («Реал Мадрид»), Лоик Баде («Севилья»), Родриго Рикельме («Атлетико»),

полузащитники: Яго Аспас («Сельта»), Маркос Пенья («Альмерия»), Порту («Жирона»), Айосе Перес («Бетис»),

нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Артем Довбик («Жирона»).