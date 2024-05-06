Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Испания
06 мая 2024, 13:43 |
1023
0

Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored

Артем выдал отличный матч против «Барселоны»

06 мая 2024, 13:43 |
1023
0
Довбик попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Украинский легионер «красно-белых» Артем Довбик отыграл весь поединок и отметился голом, а также ассистом.

Этого ему хватило, чтобы попасть в число лучших исполнителей чемпионата Испании по итогам тура по версии статистического портала WhoScored.

Команда недели Ла Лиги по версии WhoScored

вратарь: Унаи Симон («Атлетик»),

защитники: Хесус Навас («Севилья»), Начо («Реал Мадрид»), Лоик Баде («Севилья»), Родриго Рикельме («Атлетико»),

полузащитники: Яго Аспас («Сельта»), Маркос Пенья («Альмерия»), Порту («Жирона»), Айосе Перес («Бетис»),

нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Артем Довбик («Жирона»).

По теме:
Агент игрока Барселоны публично раскритиковал Хави за недоверие к клиенту
Ниже 7. Известна оценка Трубина, за матч в котором он пропустил два гола
Севилья разгромила Гранаду, Альмерия одержала вторую победу в сезоне
WhoScored Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Барселона
Владимир Клепач Источник: WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Футбол | 06 мая 2024, 06:30 1
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо

Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов

Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Футбол | 05 мая 2024, 21:13 2
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен

Леверкузенцы в матче 32-го тура чемпионата Германии разгромили «Айнтрахт» Франкфурт

Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Футбол | 05.05.2024, 20:11
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
Футбол | 06.05.2024, 11:06
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
Футбол | 06.05.2024, 13:14
Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 93
Футбол
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
04.05.2024, 08:01 3
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 16
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
05.05.2024, 16:51 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем