Даниил СИКАН: «В этом сезоне я Судакова не догоню»

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Даниил, в апреле болельщики «Шахтера» признали тебя лучшим футболистом команды. Ты намерен включиться в погоню за Судаковым, у которого уже много таких призов?

– Думаю, что в этом сезоне я его не догоню, да это и не моя цель.

– В каком настроении подходили к этой игре?

– В отличном. Мы продемонстрировали хороший футбол, много забиваем, побеждаем в каждой игре.

– Такие серии, как у «Шахтера» сейчас бывают редко.

– Все ребята стараются и работают на один результат.

– Что привнес в команду ваш новый главный тренер Марино Пушич?

– После того, как нас тренировал Патрик ван Леувен, Пушич многое изменил в игре команды. Мотивации и уверенности у нас стало больше, да и тактически команда играет грамотно. На футбольном поле это все видят. Наш главный тренер проводит и индивидуальные беседы с футболистами, и вместе со всей командой общается.

– Ты забил 10-й мяч в нынешнем сезоне и преследуешь Ваната из «Динамо» в споре лучших снайперов УПЛ.

– Честно, стать лучшим бомбардиром в УПЛ – не самое главное для меня. Самое важное – чтобы «Шахтер» всегда побеждал.

– Ничья в следующую субботу, будет ли хорошим результатом для «Шахтера», в противостоянии с киевским «Динамо»?

– Мы всегда играем только на победу. Надеемся на лучшее.