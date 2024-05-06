Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил СИКАН: «В этом сезоне я Судакова не догоню»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 13:44 |
688
2

Даниил СИКАН: «В этом сезоне я Судакова не догоню»

Нападающий «Шахтера» прокомментировал победу над «Черноморцем»

06 мая 2024, 13:44 |
688
2
Даниил СИКАН: «В этом сезоне я Судакова не догоню»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Даниил, в апреле болельщики «Шахтера» признали тебя лучшим футболистом команды. Ты намерен включиться в погоню за Судаковым, у которого уже много таких призов?

– Думаю, что в этом сезоне я его не догоню, да это и не моя цель.

– В каком настроении подходили к этой игре?

– В отличном. Мы продемонстрировали хороший футбол, много забиваем, побеждаем в каждой игре.

– Такие серии, как у «Шахтера» сейчас бывают редко.

– Все ребята стараются и работают на один результат.

– Что привнес в команду ваш новый главный тренер Марино Пушич?

– После того, как нас тренировал Патрик ван Леувен, Пушич многое изменил в игре команды. Мотивации и уверенности у нас стало больше, да и тактически команда играет грамотно. На футбольном поле это все видят. Наш главный тренер проводит и индивидуальные беседы с футболистами, и вместе со всей командой общается.

– Ты забил 10-й мяч в нынешнем сезоне и преследуешь Ваната из «Динамо» в споре лучших снайперов УПЛ.

– Честно, стать лучшим бомбардиром в УПЛ – не самое главное для меня. Самое важное – чтобы «Шахтер» всегда побеждал.

– Ничья в следующую субботу, будет ли хорошим результатом для «Шахтера», в противостоянии с киевским «Динамо»?

– Мы всегда играем только на победу. Надеемся на лучшее.

По теме:
Егор НАЗАРИНА: «Шахтер сейчас не хуже Байера»
Стало известно, почему Гуцуляк не попал в заявку на матч против Кривбасса
Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец Даниил Сикан
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
Футбол | 05 мая 2024, 19:56 5
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ

Украинский вингер отыграл 76 минут против «Вест Хэма»

«Глупое заявление». Сабо прокомментировал возможную отставку Максимова
Футбол | 06 мая 2024, 11:21 1
«Глупое заявление». Сабо прокомментировал возможную отставку Максимова
«Глупое заявление». Сабо прокомментировал возможную отставку Максимова

Бывший главный тренер сборной Украины не считает поступок коуча разумным

Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.05.2024, 11:30
Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Футбол | 05.05.2024, 15:51
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Футбол | 05.05.2024, 22:52
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
звичайно не наздожене, 
бо на спині у Судакова вже цінник 60лям євриків.    
Ответить
+1
ALKOSruLKA
...в наступному - тим більше!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
04.05.2024, 09:00 7
Хоккей
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 93
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 2
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем