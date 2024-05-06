Капитан Ворсклы рассказал о приоритетах клуба на будущее, включая финал КУ

Капитан полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута оценил поражение команды от «Металлиста 1925» (2:3) в 27-м туре Украинской Премьер-лиги и поделился планами на ближайшие поединки.

– Мы никогда не играем на ничью, всегда хотим выигрывать. Наш соперник лучше использовал свои голевые моменты.

– В следующем туре вы сможете продемонстрировать свой лучший футбол, в домашнем матче с Минаем?

– Будем стараться.

– Или вы уже думаете только о финале Кубка Украины, где сыграете с Шахтером?

– О финале Кубка мы вообще пока не думаем. Нам нужно обыграть Минай дома.

– Если посмотреть в турнирную таблицу, то видим, что Ворскла находится в золотой середине, и, вроде бы, серьезных задач уже не имеет.

– У нас есть задача – выигрывать в каждой игре. И играть нужно уверенно, а не так, как мы сегодня играли против Металлиста 1925. Мы не можем играть с таким отношением к делу, как в этой встрече. Вот что важно.

– У вас продолжается серия матчей без побед, которая насчитывает уже пять игр.

– Да, давно такого не было. Ничего, к следующему поединку мы со всеми вопросами разберемся, и, надеюсь, все будет хорошо.

11 мая в 28-м туре сезона-2023/2024 «Ворскла» примет на своем поле «Минай», начало – в 13:00 по Киеву.

На 15 мая запланирован финал Кубка Украины, в котором отношения выяснят «Ворскла» и «Шахтер».