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Франция
06 мая 2024, 11:09 |
910
0

Экс-лидер обороны Шахтера может завершить карьеру ближайшим летом

Изначально Исмаили планировать повесить бутсы на гвоздь в Украине, но война все изменила…

06 мая 2024, 11:09 |
910
0
Экс-лидер обороны Шахтера может завершить карьеру ближайшим летом
lepetitlillois.com. Исмаили

Бывший левый фулбек и лидер обороны «Шахтера» Исмаили, который в настоящий момент выступает за французский «Лилль», признался, что в конце текущего сезона может завершить профессиональную карьеру игрока.

«Я думал, что завершу карьеру в Украине. Когда я вернулся в Бразилию из-за войны [полномасштабной] в Украине, я больше не видел себя играющим в футбол. После всего, что я пережил в «Шахтере», все, что происходит сегодня в «Лилле», – большой позитив. Будь то город, клуб, болельщики, мне здесь хорошо. Полученный опыт в чемпионате Франции, совершенно отличается от чемпионата Украины, он обогащает меня. Лига 1 – гораздо более сильный чемпионат. Здесь серьезная конкуренция. Это ощущения, которые дают мне энергию. Никогда не забуду свой первый гол в ворота «Нанта» 14 августа 2022 года (1:1), через несколько дней после моего приезда сюда. Для меня это был особенный момент. Это вновь разожгло во мне страсть к футболу. Еще мне понравились дерби против «Ланса». Хочу отметить, что я ни разу не пропустил ни одного. Это важно для меня и болельщиков».

«Со стороны можно подумать, что я пользуюсь льготами [от Паулу Фонсеки – главного тренера «Лилля», с которым Исмаили ранее работал и в «Шахтере»], потому что мы работаем вместе уже пять лет, но это совершенно не так. У тренера такие высокие требования в повседневной жизни... Он не терпит и половины того, что мы можем дать. Несмотря на то, что в Украине мы пережили нечто особенное, он посвящает себя работе с каждым человеком, чтобы сделать коллектив очень сильным. Он здесь для достижения цели, поставленной в начале сезона. Для меня он ничем не отличается в том, как тренировал «Шахтер» и сейчас «Лилль». Он по-прежнему очень требовательный. Он остался прежним».

«Я не знаю, что будет дальше. Понятно, что перед началом этого сезона я сказал себе, что он последний. У меня была одна цель: провести лучший сезон, сыграть хорошо, сильно финишировать. Поскольку я решил, что это будет последний матч, я подожду до конца сезона, чтобы принять решение. Я собираюсь проанализировать это и, прежде всего, посмотреть, хватит ли у меня физической формы, чтобы провести еще один сезон и помочь команде. Я еще ничего не решил на будущее, буду ли я продолжать играть или нет. Разумеется, я обсужу с президентом цели, которых он хочет добиться. Потом я поговорю об этом со своими близкими, чтобы решить свое будущее. Если это зависит от моей семьи и друзей, они, конечно, скажут мне продолжать. Я нахожусь под давлением», – сказал Исмаили.

В текущем сезоне 34-летний Исмаили провел 36 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Текущий контракт фулбека с «догами» истекает 30 июня.

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Исмаили Лилль завершение карьеры Шахтер Донецк чемпионат Франции по футболу
Алексей Сливченко Источник: La Voix du Nord
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