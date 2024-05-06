Лига конференций06 мая 2024, 10:49 | Обновлено 06 мая 2024, 10:56
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брюгге – Фиорентина
Поединок пройдет 8 мая в 19:45 в Бельгии
06 мая 2024, 10:49 | Обновлено 06 мая 2024, 10:56
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В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференция сыграют «Брюгге» и «Фиорентина».
Команды встречаются в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел». Начало поединка – в 19:45 по киевскому времению
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 мая в первом поединке во Флоренции со счетом 3:2 победила «Фиорентина».
Видеотрансляцию матча «Брюгге» – «Фиорентина» проводит видеосервис MEGOGO.
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