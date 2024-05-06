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Лига конференций
06 мая 2024, 10:49 | Обновлено 06 мая 2024, 10:56
19
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брюгге – Фиорентина

Поединок пройдет 8 мая в 19:45 в Бельгии

06 мая 2024, 10:49 | Обновлено 06 мая 2024, 10:56
19
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брюгге – Фиорентина
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференция сыграют «Брюгге» и «Фиорентина».

Команды встречаются в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел». Начало поединка – в 19:45 по киевскому времению

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке во Флоренции со счетом 3:2 победила «Фиорентина».

Видеотрансляцию матча «Брюгге» – «Фиорентина» проводит видеосервис MEGOGO.

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Лига конференций где смотреть Брюгге Фиорентина
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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