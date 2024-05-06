Тен Хаг признался в одной просьбе к руководству МЮ. Что попросил?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что обратился с одной просьбой к руководству клуба. Специалист призвал боссов клуба укрепить состав.

«Укрепление состава – один из этапов построения команды, которую мы должны сделать лучше для более успешного выступления, а для этого нужен более глубокий состав.

Главное, чтобы игроки вернулись [после травм]. Если получится укрепить многие позиции, у нас будет глубина [состава].

Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора. На позиции левого защитника Шоу лишь 15 раз выходил в старте в этом сезоне, а Маласиа – вообще ни разу и сейчас он травмирован», – заявил тен Хаг.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» решили судьбу тен Хага.