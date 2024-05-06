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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 05:48 | Обновлено 06 мая 2024, 05:50
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Артем ГАБЕЛОК: «Забиваю раз в год. Больше не буду»

Игрок «Металлиста 1925» – о победе над «Ворсклой»

06 мая 2024, 05:48 | Обновлено 06 мая 2024, 05:50
210
0
Артем ГАБЕЛОК: «Забиваю раз в год. Больше не буду»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Капитан харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок прокомментировал итог встречи с полтавской «Ворсклой». Напомним, коллектив Виктора Скрипника в результативной игре сумел одержать победу.

– Очень сложный соперник, тщательно готовившийся к этой игре. Хорошо действовали в первом тайме, контролировали мяч и саму игру. Уважаем этого соперника, но для нас это долгожданная победа, которой мы так ждали. Приятно ли выигрывать? Да, еще и отличился голом. Я уже говорил, что забиваю раз в год, так оно и есть.

– Тебя не хватало в игре с «Кривбассом», сегодня твое появление на поле дополнительно мотивировало команду?

– Вы знаете, у нас сейчас такая конкуренция, что не важно кто на поле, все могут заменить друг друга. "Кривбасс" очень тяжелый соперник, а сегодня все хорошо работали и я благодарен команде. Забил гол и рад этому.

– Как тебе удалось забить, опиши этот эпизод?

– Но как-то удалось, я очень редко забиваю, раз в год. Больше не буду (смеется).

– Как тренер мотивирует на матче, ведь ситуация в турнирной таблице сложная?

– Мы понимаем, что это долгожданная победа, но мы в зоне вылета. Да, сегодня победа и плюс три очка, но кардинально для нас ничего не изменилось. Впереди для нас три финала, если будем играть, как сегодня, будут все шансы остаться.

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Артем Габелок Металлист 1925 Ворскла Полтава Ворскла - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: ФК Металлист 1925
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