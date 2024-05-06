Ниже 7. Известна оценка Трубина, за матч в котором он пропустил два гола

Состоялся матч чемпионата Португалии, в котором лиссабонская «Бенфика» на выезде сыграла с «Фамаликау». Скромный клуб сумел одолеть гранда со счетом 2:0, забив в конце встречи два гола.

Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. «Орлы» играли лучше, но хозяева сумели реализовать свои моменты. На 71-й минуте Пума Родригес решился на удар с метров 20-ти – Трубин не спас. Спустя 14 минут «Фамаликау» забил второй гол.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.5 балла. Среди игроков, которые начинали матч с первых минут, хуже оценка у Антониу Силвы, Николаса Отаменди, Давида Нереса, Оркуна Кекчю и Маркоса Леонардо.

От SofaScore голкипер сборной Украины получил немного лучше оценку – 6.8. Среди полевых игроков хуже балл имеют те же, что и от WhoScored.

Анатолий совершил 2 сейва, 25 раз коснулся мяча, отдал 13 точных передач из 14 (93% точность). Трубин выиграл две верховые борьбы. На нем не нарушали правила.



