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  4. Олександр НАЗАРЕНКО: «Мы контролировали игру, но совершили одну ошибку»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 04:28 | Обновлено 06 мая 2024, 04:31
135
0

Олександр НАЗАРЕНКО: «Мы контролировали игру, но совершили одну ошибку»

Хавбек «Полесья» расстроен исходом игры с луганской «Зарей»

06 мая 2024, 04:28 | Обновлено 06 мая 2024, 04:31
135
0
Олександр НАЗАРЕНКО: «Мы контролировали игру, но совершили одну ошибку»
ФК Поліccя. Александр Назаренко

Ключейвой игрок житомирского «Полесья» Александр Назаренко считает, что его клуб должен был побеждать «Зарю» (1:1), но из-за одной ошибки не удалось набрать три очка.

«Мне сейчас сложно сказать, почему именно такой результат. По ощущениям казалось, что это победная игра – мы контролировали игру, у нас было больше моментов. Но одна ошибка привела к голу и уже было тяжело отыграться.

Сейчас немного грустно. Думаю, что мы забили довольно быстрый гол, игра нам удавалась, красная карточка у соперника.

Если бы все должно быть хорошим, но, пожалуй, мы где расслабились, или не хватило концентрации. Нужно было закрывать эту игру еще в первом тайме», – сказал Александр Назаренко.

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Александр Назаренко Полесье Житомир Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Заря
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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