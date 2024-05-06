Олександр НАЗАРЕНКО: «Мы контролировали игру, но совершили одну ошибку»

Ключейвой игрок житомирского «Полесья» Александр Назаренко считает, что его клуб должен был побеждать «Зарю» (1:1), но из-за одной ошибки не удалось набрать три очка.

«Мне сейчас сложно сказать, почему именно такой результат. По ощущениям казалось, что это победная игра – мы контролировали игру, у нас было больше моментов. Но одна ошибка привела к голу и уже было тяжело отыграться.

Сейчас немного грустно. Думаю, что мы забили довольно быстрый гол, игра нам удавалась, красная карточка у соперника.

Если бы все должно быть хорошим, но, пожалуй, мы где расслабились, или не хватило концентрации. Нужно было закрывать эту игру еще в первом тайме», – сказал Александр Назаренко.