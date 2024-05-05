ВОЛОШИН: «Я играл и в центре нападения, и правого, и левого вингера»

Вингер Динамо Назар Волошин прокомментировал победный матч 27-го тура УПЛ против Колоса (5:0).

– Изменилась ли установка тренера после первого тайма, ведь во втором команда заиграла активнее и агрессивнее?

– Тренеры сделали акцент на определенных вещах, подсказали, как лучше действовать в атаке и уделили внимание прессингу при потере мяча. В итоге мы смогли добавить и пошла совсем другая игра.

– В течение матча вы действовали на нескольких позициях. На которой чувствовали себя комфортнее всего?

– Да, из-за тактических нюансов я играл и в центре нападения, и правого, и левого вингера. Но дело не в конкретной позиции, а в том, как играет команда, как мы ищем свободные зоны, как двигаются игроки каждого звена. Мне нравилось то, что мы видели во втором тайме, позиция была не важна в этом случае.

– В моменте с голом Буяльского вы тоже могли нанести последний удар, но потом Виталий помог вам забить, пропустив мяч в штрафную. Своеобразна компенсация за первый момент?

– Буяльский – это очень умный игрок, он чувствует момент, когда нужно пропустить мяч, а когда сыграть самому. В принципе, я всегда готов к его нестандартным решениям, поэтому и в этот раз ожидал, что он сыграет наиболее эффективно в этом моменте. Получилось именно так.

– Как бы вы в целом оценили игру «Динамо» в этом матче?

– Мы провели сильный второй тайм, это был качественный футбол, но главное, что он был эффективен с точки зрения создания и реализации голевых моментов. Я очень счастлив, что мы смогли после перерыва порадовать наших фанатов.

– У «Колоса» сменился главный тренер. Повлияло ли это на подготовку к матчу?

– В принципе, мы изучали соперника на основе предыдущих матчей, но, конечно, тренерский штаб внес определенные коррективы по этому поводу с учетом смены наставника в «Колоса». Наши тренеры сделали акцент на определенных моментах, что и принесло нам результат.