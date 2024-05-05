Георгий СУДАКОВ: «Матч с Динамо будет финальным, от него все зависит»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о победе над «Черноморцем» (3:0) в 27-м туре УПЛ и следующей встрече с «Динамо» (11 мая).

– Не могу сказать, что «Черноморец» – простой для нас соперник. Мы на каждый матч готовимся на 100%. У нас есть цель, и к ней идем шаг за шагом. Наверное, по счету так могло показаться. Но каждый матч для нас был тяжелым.

– Чем этот поединок по твоим ощущениям отличался от предыдущего?

– Наверное, сначала было немного сложно. Но, как мы уже заметили, если мы забиваем быстрый мяч, то игра открывается. Так получилось и в этом поединке.

– Ты забил очень эффектный мяч.

– Да, неплохой. Отобрали мяч, контратака, мне Криськив отдал передачу, я увидел, что у меня пространство и пробил.

– Следующий поединок с Динамо. Как хватит сил?

– Мы впервые за месяц имеем такую паузу – 5 дней, на шестой играем. Поэтому я уверен, что мы успеем восстановиться. И я уверен, что это будет финальный матч, от которого все зависит. Потому мы готовимся на 100%.