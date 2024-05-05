Украина. Премьер лига05 мая 2024, 18:36 |
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ВИДЕО. Судаков забил классный гол Черноморцу. Сикан удвоил преимущество
«Горняки» забили на 20-й и 23-й минуте
05 мая 2024, 18:36 |
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В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.
Игра проходит в Киевской области на стадионе «Левый берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Счет во встрече на 20-й минуте открыл звездный полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков, а уже через три минуты Даниил Сикан удвоил преимущество «горняков».
ВИДЕО. Судаков забил классный гол Черноморцу. Сикан удвоил преимущество
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