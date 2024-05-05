Англия05 мая 2024, 19:37 | Обновлено 05 мая 2024, 19:46
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Шеффилд Юнайтед установил ужасный антирекорд в АПЛ
Впервые одна команда пропустила 100 голов за сезон с участием 20 клубов
05 мая 2024, 19:37 | Обновлено 05 мая 2024, 19:46
312
0
Клуб «Шеффилд Юнайтед» установил ужасный антирекорд в АПЛ.
Команда из Шеффилда стала первой в истории АПЛ, которая пропустила 100 голов за сезон с участием 20 клубов.
В матче 36-го тура «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:3, и зрители начали покидать трибуны досрочно.
Ранее в чемпионате Англии было две похожих ситуации:
- Еще до основания АПЛ «Лестер» в сезоне 1908/09 занял последнее, 20-е место, пропустив 102 гола.
- «Суиндон» в сезоне 1993/94 пропустил ровно 100 мячей, но тогда в АПЛ было 22 клуба и больше матчей.
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