Клуб «Шеффилд Юнайтед» установил ужасный антирекорд в АПЛ.

Команда из Шеффилда стала первой в истории АПЛ, которая пропустила 100 голов за сезон с участием 20 клубов.

В матче 36-го тура «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:3, и зрители начали покидать трибуны досрочно.

Ранее в чемпионате Англии было две похожих ситуации: