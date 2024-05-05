БРАЖКО: «В перерыве разозлились сами на себя, ведь так играть нельзя»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал матч 27-го тура УПЛ против «Колоса» (5:0):

– Первый и второй таймы – это небо и земля. Что такое Александр Владимирович сказал вам в перерыве?

– Да ничего особенного, обычные подсказки. Плюс разозлились сами на себя, ведь так играть нельзя. Вышли на второй тайм, забили быстрый мяч, затем второй, третий... пошла игра.

– «Колос» чем-то удивил вас? У соперника изменился тренер, может, и подход изменился?

– Мы видели, как они в первом тайме разыгрывали мяч и в целом контролировали игру. Очень понравилась команда, виден рисунок игры. Это первый матч с новым тренером, поэтому, думаю, команда будет только прибавлять.

– Можно ли сказать, что первый забитый мяч изменил игру?

– Конечно. «Колос» немного открылся, мы использовали пространство между линиями, второй-третий мячи забили. После этого игра уже была под нашим контролем.

– Далее матч с «Шахтером». Как готовите себя к нему? Можно сказать, это будет решающий матч в сезоне…

– Можно и так сказать. Но нужно с холодной головой подходить к этому матчу. Это обычный матч, но при этом все понимают его важность.