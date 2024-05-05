БРАЖКО: «В перерыве разозлились сами на себя, ведь так играть нельзя»
Полузащитник «Динамо» прокомментировал последний матч в УПЛ
Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал матч 27-го тура УПЛ против «Колоса» (5:0):
– Первый и второй таймы – это небо и земля. Что такое Александр Владимирович сказал вам в перерыве?
– Да ничего особенного, обычные подсказки. Плюс разозлились сами на себя, ведь так играть нельзя. Вышли на второй тайм, забили быстрый мяч, затем второй, третий... пошла игра.
– «Колос» чем-то удивил вас? У соперника изменился тренер, может, и подход изменился?
– Мы видели, как они в первом тайме разыгрывали мяч и в целом контролировали игру. Очень понравилась команда, виден рисунок игры. Это первый матч с новым тренером, поэтому, думаю, команда будет только прибавлять.
– Можно ли сказать, что первый забитый мяч изменил игру?
– Конечно. «Колос» немного открылся, мы использовали пространство между линиями, второй-третий мячи забили. После этого игра уже была под нашим контролем.
– Далее матч с «Шахтером». Как готовите себя к нему? Можно сказать, это будет решающий матч в сезоне…
– Можно и так сказать. Но нужно с холодной головой подходить к этому матчу. Это обычный матч, но при этом все понимают его важность.
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