Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В первом тайме играли плохо, забили – и стало легче»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал матч 27-го тура УПЛ против «Колоса» (5:0):

– Выиграли, поэтому настроение хорошее. В первом тайме играли плохо, после перерыва сразу забили – и стало легче. «Колос», думаю, провел первый тайм на хорошем уровне, много контролировали мяч, и нам не было легко.

– Два разных тайма. Что изменилось после перерыва?

– Забили гол (улыбается).

– Возможно, в раздевалке что-то было сказано?

– Да мы постоянно разговариваем в раздевалке. Но все, что происходит в раздевалке, остается там, и вы об этом никогда не узнаете. Мы понимаем, что сейчас у нас нет права на ошибку, потому нужно было выходить на второй тайм и обязательно забивать.

– В матче с «Днепром-1» вы играли правого вингера, с «Вересом» действовали инсайдом, сегодня вышли на острие. Насколько вам тяжело фактически в каждом матче менять позицию?

– Я уже неоднократно говорил, что для меня, в принципе, все позиции не новые, я знаю, как играть и справа, и под нападающим, и нападающим. Ничего тяжелого для меня нет. Где тренерский штаб меня видит, там и буду играть.