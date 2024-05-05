Назаренко провел 100-й матч в УПЛ
Поединок против «Зари» стал для хавбека «Полесья» юбилейным
Сегодня житомирское «Полесье» в матче 27-го тура УПЛ сыграло вничью 1:1 с «Зарей». Для автора гола в составе житомирской команды, Александра Назаренко, этот матч стал юбилейным, 100-м в карьере в УПЛ.
В этих 100 матчах на счету Назаренко 12 голов и 10 ассистов. Из 100 матчей в УПЛ 24-летний полузащитник 16 провел в составе «Полесья», 84 – за свой родной «Днепр-1».
Дебют Александра Назаренко в УПЛ состоялся 31 июля 2019 года в составе «Днепра-1» в матче против донецкого «Олимпика» (победа со счетом 2:0).
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