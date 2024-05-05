Украина. Премьер лига05 мая 2024, 17:10 | Обновлено 05 мая 2024, 17:11
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Шахтер – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 27-м туре УПЛ
05 мая 2024, 17:10 | Обновлено 05 мая 2024, 17:11
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Сегодня, 5 мая «Шахтер» в матче 27-го тура УПЛ на арене «Левый Берег» в Киевской области примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Марлон, Кевин, Зубков, Крыськив, Сикан
«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Бадибанга, Авагимян
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