Шахтер – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 5 мая «Шахтер» в матче 27-го тура УПЛ на арене «Левый Берег» в Киевской области примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Марлон, Кевин, Зубков, Крыськив, Сикан

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Бадибанга, Авагимян