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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 17:10 | Обновлено 05 мая 2024, 17:11
254
0

Шахтер – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 27-м туре УПЛ

05 мая 2024, 17:10 | Обновлено 05 мая 2024, 17:11
254
0
Шахтер – Черноморец. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 5 мая «Шахтер» в матче 27-го тура УПЛ на арене «Левый Берег» в Киевской области примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Марлон, Кевин, Зубков, Крыськив, Сикан

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Бадибанга, Авагимян

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Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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