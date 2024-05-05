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WTA
05 мая 2024, 12:59 | Обновлено 05 мая 2024, 13:00
595
0

Свёнтек прокомментировала победу над Соболенко в финале турнира в Мадриде

Ига пыталась играть смело на важных мячах

05 мая 2024, 12:59 | Обновлено 05 мая 2024, 13:00
595
0
Свёнтек прокомментировала победу над Соболенко в финале турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу над №2 WTA Ариной Соболенко в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде – 7:5, 4:6, 7:6(7).

«Конечно, когда я оглянусь назад, возможно, через несколько лет, это будет значить очень много. Но сейчас я просто счастлива, что выиграла этот турнир. Для меня не имеет значения, выигрывала я его раньше или нет. Я стараюсь выиграть каждый турнир, в котором участвую.

Я думаю, что все зависело от того, кто будет менее напряжен и кто сможет играть более свободно. Думаю, большую часть матча я чувствовала, что некоторые решения [с ее стороны] были довольно смелыми. Иногда я немного отступала.

Поэтому в конце я просто хотела не делать этого и быть смелой», – сказала полька.

Отметим, что финальній матч продолжался 3 часа 11 минут. Свёнтек взяла реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем матче за титул на кортах Мадрида.

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WTA Мадрид Арина Соболенко Ига Свёнтек
Владимир Клепач Источник: WTA
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