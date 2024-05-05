Украина. Премьер лига05 мая 2024, 11:56 |
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Полесье – Заря. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 27-м туре УПЛ
05 мая 2024, 11:56 |
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Сегодня, 5 апреля «Полесье» в матче 27-го тура УПЛ в Житомире примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч.
«Полесье»: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Таллес, Мустафаев, Назаренко, Петряк, Фортюне
«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мишнев, Жуниор Рейс, Яцык, Антюх, Герреро
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