Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 11:56 |
189
0

Полесье – Заря. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 27-м туре УПЛ

05 мая 2024, 11:56 |
189
0
Полесье – Заря. Стали известны стартовые составы
ФК Заря

Сегодня, 5 апреля «Полесье» в матче 27-го тура УПЛ в Житомире примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч.

«Полесье»: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Таллес, Мустафаев, Назаренко, Петряк, Фортюне

«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мишнев, Жуниор Рейс, Яцык, Антюх, Герреро

По теме:
Два игрока Оболони травмировались в матче с ЛНЗ
Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Нужны мужики, которые выходят и бьются за результат»
Полесье Житомир Заря Луганск Полесье - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Футбол | 04 мая 2024, 21:36 18
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ

Цыганков и Довбик приложились к суперуспешному сезону

Marca похвалила Куртуа за сухой матч с Кадисом
Футбол | 05 мая 2024, 12:40 0
Marca похвалила Куртуа за сухой матч с Кадисом
Marca похвалила Куртуа за сухой матч с Кадисом

Тибо на пути к тому, чтобы вернуть свое место в воротах мадридского клуба

Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Футбол | 04.05.2024, 20:50
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.05.2024, 08:56
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Футбол | 04.05.2024, 21:31
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
03.05.2024, 23:59 17
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 6
Футбол
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем