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Испания
05 мая 2024, 11:50 | Обновлено 05 мая 2024, 11:52
1275
0

Капитан Барселоны попросил прощения у команды за ошибку в игре с Жироной

Сержи Роберто очень сожалеет, что не удалось довести до победы эту игру

05 мая 2024, 11:50 | Обновлено 05 мая 2024, 11:52
1275
0
Капитан Барселоны попросил прощения у команды за ошибку в игре с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

32-летний капитан «Барселоны» Сержи Роберто высказался о поражении от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги.

«До 65-й минуты, пока они не сравняли счет, мы превосходили их. Но после того, как они сравняли счет, мы выключились из игры. Я очень зол, потому что это была моя ошибка. Прошу прощения у команды, потому что мы играли хорошо. Мы уезжаем злыми.

Мы доминировали, владели мячом, на втором тайм мы вышли, чтобы закончить игру, но после счета 2:2 они чувствовали себя более комфортно. Мы старались, но не смогли этого сделать. Нам было больно.

С таким результатом все будет зависеть не от нас. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи и ждать, когда «Жирона» оступится», – сказал Роберто.

ГОЛ! 2:2 Порту, 65 мин.

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Сержи Роберто Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона - Барселона
Владимир Клепач Источник: Marca
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