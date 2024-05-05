Капитан Барселоны попросил прощения у команды за ошибку в игре с Жироной

32-летний капитан «Барселоны» Сержи Роберто высказался о поражении от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги.

«До 65-й минуты, пока они не сравняли счет, мы превосходили их. Но после того, как они сравняли счет, мы выключились из игры. Я очень зол, потому что это была моя ошибка. Прошу прощения у команды, потому что мы играли хорошо. Мы уезжаем злыми.

Мы доминировали, владели мячом, на втором тайм мы вышли, чтобы закончить игру, но после счета 2:2 они чувствовали себя более комфортно. Мы старались, но не смогли этого сделать. Нам было больно.

С таким результатом все будет зависеть не от нас. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи и ждать, когда «Жирона» оступится», – сказал Роберто.

ГОЛ! 2:2 Порту, 65 мин.