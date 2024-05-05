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  4. Челси может пригласить экс-тренера Баварии
Англия
05 мая 2024, 11:28 |
570
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Челси может пригласить экс-тренера Баварии

Ханс-Дитер Флик – один из кандидатов на замену Маурисио Почеттино

05 мая 2024, 11:28 |
570
0
Челси может пригласить экс-тренера Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Лондонский «Челси» рассматривает возможность увольнения в конце нынешнего сезона главного тренера команды Маурисио Почеттино. Клуб Михаила Мудрика уже оценивает потенциальных кандидатов на замену аргентинскому специалисту.

По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, «Челси» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Баварии» и сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Сам немецкий специалист заинтересован в работе в АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что с Фликом контактировала «Барселона».

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Ханс-Дитер Флик Челси Маурисио Почеттино
Олег Дидух Источник: Twitter
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