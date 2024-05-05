Англия05 мая 2024, 11:28 |
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Челси может пригласить экс-тренера Баварии
Ханс-Дитер Флик – один из кандидатов на замену Маурисио Почеттино
05 мая 2024, 11:28 |
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Лондонский «Челси» рассматривает возможность увольнения в конце нынешнего сезона главного тренера команды Маурисио Почеттино. Клуб Михаила Мудрика уже оценивает потенциальных кандидатов на замену аргентинскому специалисту.
По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, «Челси» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Баварии» и сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Сам немецкий специалист заинтересован в работе в АПЛ.
Ранее сообщалось о том, что с Фликом контактировала «Барселона».
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