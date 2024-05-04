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  4. Свентек дала оценку своему выступлению на супертурнире в Мадриде
WTA
04 мая 2024, 13:51 | Обновлено 04 мая 2024, 14:08
343
0

Свентек дала оценку своему выступлению на супертурнире в Мадриде

Польская теннисистка дошла до финала

04 мая 2024, 13:51 | Обновлено 04 мая 2024, 14:08
343
0
Свентек дала оценку своему выступлению на супертурнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Лидер мирового женского тенниса Ига Свентек поделилась мнением, о своем выступлении на турнире WTA 1000, который проходит в Мадриде.

Польская теннисистка, напомним, в полуфинале обыграла Мэдисон Киз и вышла в финале, который состоится в субботу, 4 мая.

«В большинстве матчей виден результат, но всегда есть над чем поработать.

Было нелегко, потому что в начале турнира у меня было не так много времени на адаптацию к условиям, и приспосабливаться пришлось уже по ходу. Но в целом я провела довольно хорошие матчи, играла качественно. Я рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом.

Я бы соврала, если бы сказала, что у меня не бывает лишних мыслей. Конечно, они возникают, но вопрос в том, как ты на них отреагируешь. Не скажу, что у меня всегда одинаковый настрой, потому что одни дни лучше, другие – хуже, но даже если бывает чуть хуже, я знаю, что все равно могу хорошо играть и побеждать», - призналась Свентек.

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Юрій Остроумов Источник: Tennis365
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