Свентек дала оценку своему выступлению на супертурнире в Мадриде

Лидер мирового женского тенниса Ига Свентек поделилась мнением, о своем выступлении на турнире WTA 1000, который проходит в Мадриде.

Польская теннисистка, напомним, в полуфинале обыграла Мэдисон Киз и вышла в финале, который состоится в субботу, 4 мая.

«В большинстве матчей виден результат, но всегда есть над чем поработать.

Было нелегко, потому что в начале турнира у меня было не так много времени на адаптацию к условиям, и приспосабливаться пришлось уже по ходу. Но в целом я провела довольно хорошие матчи, играла качественно. Я рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом.

Я бы соврала, если бы сказала, что у меня не бывает лишних мыслей. Конечно, они возникают, но вопрос в том, как ты на них отреагируешь. Не скажу, что у меня всегда одинаковый настрой, потому что одни дни лучше, другие – хуже, но даже если бывает чуть хуже, я знаю, что все равно могу хорошо играть и побеждать», - призналась Свентек.