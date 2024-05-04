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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 11:23 | Обновлено 04 мая 2024, 12:08
139
0

Принс АДУ: «Трудно видеть, как моя команда играет без меня»

Нападающий «Кривбасса» рассказал о своем восстановлении от травмы

04 мая 2024, 11:23 | Обновлено 04 мая 2024, 12:08
139
0
Принс АДУ: «Трудно видеть, как моя команда играет без меня»
ФК Кривбасс. Принс Аду

Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду рассказал о своем восстановлении от травмы.

– Принс, болельщики очень соскучились по тебе. Как себя чувствуешь, когда сможем увидеть тебя в официальных матчах?

– Я так же, очень соскучился по ним. Я получил повреждение и пока играть не могу. Осталось несколько игр до конца сезона, но я упорно работаю и полностью сосредоточен над своим восстановлением, чтобы вернуться на поле еще сильнее.

– Что случилось? Как ты получил повреждение?

– Я получил травму во время тренировки. Просто вывихнул ногу в игровом эпизоде. Да, это очень обидно, но, повторюсь, я надеюсь вернуться только сильнее.

– Все это время ты болеешь за команду с трибун. Поделись своими эмоциями. Правду ли говорят, наблюдать с трибун более волнительно, чем играть на поле?

– Да, как я уже говорил, это очень тяжелый для меня момент: видеть, как каждый раз моя команда играет без меня. Это действительно непросто, ведь я хочу помогать своим товарищам. В те моменты, когда я просто наблюдал за игрой, я чувствовал себя плохо. Однако еще осталось несколько матчей впереди, поэтому я не буду опускать рук, а буду работать и двигаться дальше.

– Как в целом прокомментируешь последние результаты «Кривбасса»?

– Я считаю, что непосредственно сейчас, мы в прекрасной форме. Особенно, если посмотреть на последние матчи, например, против «Металлиста 1925». Это была результативная игра с нашей стороны. Конечно, каждый соперник, выходя на поле, дает нам сопротивление, но мы все равно гнем свою линию и можем финишировать на высокой позиции в таблице.

– Наши болельщики интересуются: на тренировке ты всегда подкатываешь шорты. Это ты щеголяешь накачанными ногами или тебе так комфортно тренироваться?

– Я так делаю потому что мне действительно комфортно тренироваться с подкаченными шортами. Это совсем не о моде или стиле, к тому же сейчас становится жарко. В Африке, я всегда так тренируюсь.

– В нашей команде целый десант африканских футболистов. Кто является лидером вашего коллектива? Кто самый веселый?

– Хорошо. Могу сказать, что самый веселый – это я. Что касается лидера, то это Бизимана, ведь он много общается с каждым из нас, поддерживает, когда что-то складывается не очень хорошо. Именно он всегда подбадривает нас в нестабильные моменты. За это мы ему искренне благодарны и очень уважаем.

– А с кем ты делишь комнату на базе?

– С Иличем. Могу сказать, что жить в одной комнате с Хрвое просто замечательно. Он очень хороший человек, веселый парень и настоящий профи своего дела.

– Знаем, что ты с партнерами очень любишь музыку? Какой стиль предпочитаешь и что бы порекомендовал нашим болельщикам?

– Да мы обожаем музыку. Особенно африканские треки в стиле Афробит. Именно эта музыка делает нас по-настоящему счастливыми, заряжает и вдохновляет каждый раз. Благодаря этому мы постоянно в хорошем настроении и улыбаемся.

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Принс Аду Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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