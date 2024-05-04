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Испания
04 мая 2024, 11:33 |
1130
0

Топ-клуб Ла Лиги определил главной целью трансфер звезды сборной Украины

«Атлетико» – один из главных фаворитов на покупку Артема Довбика

04 мая 2024, 11:33 |
1130
0
Топ-клуб Ла Лиги определил главной целью трансфер звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Estoesatleti, мадридский «Атлетико» планирует большую перестройку состава в следующее трансферное окно, мадридский клуб готов летом распрощаться с любым игроком нападения, кроме Антуана Гризманна.

В то же время генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин определил приобретение Артема Довбика – главной целью на летнее трансферное окно, «матрасники» бросят все усилия на трансфер нападающего сборной Украины. «Атлетико» может себе позволить трансфер Артема, а возможное попадание мадридцев в Лигу чемпионов – весомый фактор, который может убедить самого украинца сменить клуб.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Антуан Гризманн трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник
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