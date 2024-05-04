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  4. ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса
Испания
04 мая 2024, 11:16 |
1347
4

ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса

Поединок начнется 4 мая в 19:30

04 мая 2024, 11:16 |
1347
4
ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Пресс-служба «Жироны» в социальных сетях опубликовала постер, посвященный этому поединку. На постере изображены звездные нападающие обеих команд – Артем Довбик и Роберт Левандовски, которые являются одними из главных претендентов на трофей Пичичи, который ежегодно вручается лучшему бомбардиру Ла Лиги.

Сейчас у Довбика 19 мячей в чемпионате, а у Левандовски – 16 точных ударов.

ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Умник
Стуани Горбыля дал конечно с "Пичичи"
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0
antt
Тут питання чи Довбик такий уже бомбардир із іспанськими грандами і просто сильними командами
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0
Vbolivalnyk-Peter
Левандовскі трохи на зомбі змахує... 
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0
Golhrenshtanga
Видно что ИИ рисовал
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0
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