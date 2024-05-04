В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Пресс-служба «Жироны» в социальных сетях опубликовала постер, посвященный этому поединку. На постере изображены звездные нападающие обеих команд – Артем Довбик и Роберт Левандовски, которые являются одними из главных претендентов на трофей Пичичи, который ежегодно вручается лучшему бомбардиру Ла Лиги.

Сейчас у Довбика 19 мячей в чемпионате, а у Левандовски – 16 точных ударов.

ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса