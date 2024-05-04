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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
03.05.2024 21:00 – FT 3 : 1
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
04 мая 2024, 11:34 | Обновлено 04 мая 2024, 11:42
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0

Аль-Хиляль с голом Митровича упрочил лидерство и очень близок к чемпионству

Аль-Иттихад без Бензема потерпел поражение, Диогу Жота не забил пенальти

04 мая 2024, 11:34 | Обновлено 04 мая 2024, 11:42
132
0
Аль-Хиляль с голом Митровича упрочил лидерство и очень близок к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Вечером 3 мая состоялись 3 матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль с голом серба Александара Митровича обыграл клуб Аль-Таавун (3:0), упрочил лидерство и очень близок к чемпионству.

Аль-Иттихад без травмированного француза Карима Бензема потерпел поражение от команды Абха (1:3), Диогу Жота не забил пенальти, однако справился с добиванием. По сообщениям прессы, Бензема вернулся на базу Реала, чтобы пройти медобследование.

Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет уже 12 очков за 5 матчей до финиша.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (83 очка), Аль-Наср (71), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).

В списке лучших бомбардиров сезона лидируют: Криштиану Роналду (29 мячей) и Александар Митрович (23).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур. 3 мая

Аль-Таавун – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Митрович, 40, Абдулхамид, 70, Аль-Шехри, 90+7

Абха – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Крыховяк, 57, Аль-Али, 69, Ногера, 73 – Диогу Жота, 63

Аль-Иттифак – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Дембеле, 81 – Скала, 72, 85

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 29 27 2 0 89 - 18 83
2 Аль-Наср Эр-Рияд 29 23 2 4 84 - 35 71
3 Аль-Ахли Джидда 29 16 7 6 58 - 31 55
4 Аль-Таавун 30 14 9 7 48 - 34 51
5 Аль-Иттихад 30 15 5 10 56 - 43 50
6 Аль-Фатех 30 11 8 11 50 - 46 41
7 Аль-Иттифак 30 10 11 9 36 - 32 41
8 Аль-Фейха 30 11 8 11 40 - 47 41
9 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 10 8 11 39 - 36 38
10 Дамак 30 10 8 12 41 - 39 38
11 Аль-Халидж 29 9 8 12 32 - 40 35
12 Аль-Вахда Мекка 29 9 5 15 41 - 49 32
13 Аль-Раед 29 8 7 14 38 - 45 31
14 Аль-Рияд 30 7 8 15 28 - 53 29
15 Аль-Ахдуд 30 8 4 18 27 - 47 28
16 Абха 30 8 4 18 34 - 79 28
17 Аль-Таи 29 7 5 17 29 - 57 26
18 Аль-Хазм 30 3 11 16 29 - 68 20
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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