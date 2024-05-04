Аль-Хиляль с голом Митровича упрочил лидерство и очень близок к чемпионству

Вечером 3 мая состоялись 3 матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль с голом серба Александара Митровича обыграл клуб Аль-Таавун (3:0), упрочил лидерство и очень близок к чемпионству.

Аль-Иттихад без травмированного француза Карима Бензема потерпел поражение от команды Абха (1:3), Диогу Жота не забил пенальти, однако справился с добиванием. По сообщениям прессы, Бензема вернулся на базу Реала, чтобы пройти медобследование.

Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет уже 12 очков за 5 матчей до финиша.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (83 очка), Аль-Наср (71), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).

В списке лучших бомбардиров сезона лидируют: Криштиану Роналду (29 мячей) и Александар Митрович (23).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур. 3 мая

Аль-Таавун – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Митрович, 40, Абдулхамид, 70, Аль-Шехри, 90+7

Абха – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Крыховяк, 57, Аль-Али, 69, Ногера, 73 – Диогу Жота, 63

Аль-Иттифак – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Дембеле, 81 – Скала, 72, 85

Турнирная таблица