Аль-Хиляль с голом Митровича упрочил лидерство и очень близок к чемпионству
Аль-Иттихад без Бензема потерпел поражение, Диогу Жота не забил пенальти
Вечером 3 мая состоялись 3 матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль с голом серба Александара Митровича обыграл клуб Аль-Таавун (3:0), упрочил лидерство и очень близок к чемпионству.
Аль-Иттихад без травмированного француза Карима Бензема потерпел поражение от команды Абха (1:3), Диогу Жота не забил пенальти, однако справился с добиванием. По сообщениям прессы, Бензема вернулся на базу Реала, чтобы пройти медобследование.
Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет уже 12 очков за 5 матчей до финиша.
В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (83 очка), Аль-Наср (71), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).
В списке лучших бомбардиров сезона лидируют: Криштиану Роналду (29 мячей) и Александар Митрович (23).
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур. 3 мая
Аль-Таавун – Аль-Хиляль – 0:3
Голы: Митрович, 40, Абдулхамид, 70, Аль-Шехри, 90+7
Абха – Аль-Иттихад – 3:1
Голы: Крыховяк, 57, Аль-Али, 69, Ногера, 73 – Диогу Жота, 63
Аль-Иттифак – Аль-Фейха – 1:2
Голы: Дембеле, 81 – Скала, 72, 85
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|29
|27
|2
|0
|89 - 18
|83
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|29
|23
|2
|4
|84 - 35
|71
|3
|Аль-Ахли Джидда
|29
|16
|7
|6
|58 - 31
|55
|4
|Аль-Таавун
|30
|14
|9
|7
|48 - 34
|51
|5
|Аль-Иттихад
|30
|15
|5
|10
|56 - 43
|50
|6
|Аль-Фатех
|30
|11
|8
|11
|50 - 46
|41
|7
|Аль-Иттифак
|30
|10
|11
|9
|36 - 32
|41
|8
|Аль-Фейха
|30
|11
|8
|11
|40 - 47
|41
|9
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|29
|10
|8
|11
|39 - 36
|38
|10
|Дамак
|30
|10
|8
|12
|41 - 39
|38
|11
|Аль-Халидж
|29
|9
|8
|12
|32 - 40
|35
|12
|Аль-Вахда Мекка
|29
|9
|5
|15
|41 - 49
|32
|13
|Аль-Раед
|29
|8
|7
|14
|38 - 45
|31
|14
|Аль-Рияд
|30
|7
|8
|15
|28 - 53
|29
|15
|Аль-Ахдуд
|30
|8
|4
|18
|27 - 47
|28
|16
|Абха
|30
|8
|4
|18
|34 - 79
|28
|17
|Аль-Таи
|29
|7
|5
|17
|29 - 57
|26
|18
|Аль-Хазм
|30
|3
|11
|16
|29 - 68
|20
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