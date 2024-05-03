Марлон ГОМЕС: «Я очень счастлив. Первый матч в основе, и сразу три гола»
Полузащитник «Шахтера» рассказал о своем хет-трике в ворота «Чорноморца»
Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес рассказал о победе в матче УПЛ и своем хет-трике в ворота «Черноморца» (4:1).
– Марлон, с победой! Тебя смело можно назвать самым ценным футболистом этого матча. Как прокомментируешь свою игру и хет-трик?
– Я сейчас очень счастлив! Это мой первый матч за «Шахтер» в стартовом составе, и я очень рад, что забил – причем не один, а сразу три гола.
– Вспомним все три забитых тобой мяча.
– Первый гол был после стандарта, над которым Мистер работал с нами на тренировках. В эпизоде со вторым голом я почувствовал, что будет отскок от вратаря. А третий гол случился после того, как мяч попал в штангу и тоже отскочил, а я пошел на добивание.
– После первого гола у вас с Кевином был интересный танец. Готовили его заранее или импровизировали? И как возникла идея так отпраздновать?
– Мы с Кевином друзья, хорошо понимаем друг друга, вместе играли в сборной Бразилии, поэтому решили именно так отметить мой первый забитый мяч.
– Все эти голы – первые для тебя за «Шахтер». Что они значит для тебя и кому их посвящаешь?
– Первый гол я бы посвятил своей маме, а второй и третий – дочери, которая сейчас в Бразилии и по которой я очень скучаю, а также моим братьям – Матеусу и Максу.
– Чувствовал ли поддержку болельщиков, ведь они очень громко скандировали твое имя?
– Да, конечно, я слышал их. Знал о болельщиках клуба еще до своего приезда, но сейчас увидел их, и, можно сказать, сбылась еще одна моя мечта.
– В прошлом матче ты ассистировал Судакову, а теперь все произошло наоборот. Итак, вы уже хорошо понимаете друг друга на поле?
– Играть вместе с футболистами уровня Судакова, Бондаря, Криськива – это здорово. Мне очень помогает то, что они игроки высокого уровня. Радуюсь, что все хорошо получается, дай Бог, чтобы мы продолжали так дальше.
– Через несколько дней состоится второй матч «Шахтера» с «Черноморцем». Как считаешь, он будет таким же положительным для вас или соперник сможет навязать борьбу?
– «Шахтер» готов к любым сценариям. Есть свой темп игры, делаем то, что Мистер от нас требует, и с Божьей помощью одержим победу.
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