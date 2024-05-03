Коуч Жироны назвал неожиданную цель на конец сезона. При чем здесь Довбик?
Мичел хочет, чтобы команда стала самой результативной в Ла Лиге
Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от матча с «Барселоной», который состоится 4 мая в 19:30 и назвал цели команды на конец сезона.
«Барса» является фаворитом этого матча. Мы должны максимально минимизировать их потенциал. Мы должны показать замечательную игру в защите да и в нападении тоже. Наша цель – выиграть и гарантировать себе Лигу чемпионов. Многие люди сейчас увлекаются «Жироной» и это хорошо для роста клуба.
Мы хотим стать самой результативной командой Ла Лиги, наша цель также состоит в том, чтобы Артем Довбик стал лучшим бомбардиром, выиграл трофей Пичичи, но любые индивидуальные заслуги недостижимы без команды», – рассказал Мичел.
Сейчас «Жирона» занимает в Ла Лиге третье место с 71 очком, чтобы гарантировать себе место в ЛЧ каталонцам нужно набрать еще три пункта.
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