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  4. Завацкая уступила 6-й сеяной в 1/4 финала на турнире ITF в Германии
ITF
03 мая 2024, 15:33 |
135
2

Завацкая уступила 6-й сеяной в 1/4 финала на турнире ITF в Германии

Катарина проиграла в двух сетах Ирине Бегу из Румынии

03 мая 2024, 15:33 |
135
2
Завацкая уступила 6-й сеяной в 1/4 финала на турнире ITF в Германии
ITF. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 1/4 финала основы украинка в статусе лаки-лузера проиграла шестой сеяной Ирине Бегу (№128 WTA).

Висбаден. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Бегу сразится против Терезы Мартинцовой (№193 WTA) или Юле Нимайер (№111 WTA).

Ранее Завацкая не смогла доиграть финал квалификации в Висбадене против чешки Барборы Палицовой (4:6, 1:4), но сумела выступить в основе, где одержала две волевые победы.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Чого й варто було чекати  . Катарина не в змозі провести два важких матча поспіль, про три нема й мови.
Бідна Катруся 
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+1
mevast
Боролася, старалася, але... Суперниця виявилася більш потужною та контролювала гру.
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0
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