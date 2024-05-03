Завацкая уступила 6-й сеяной в 1/4 финала на турнире ITF в Германии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 1/4 финала основы украинка в статусе лаки-лузера проиграла шестой сеяной Ирине Бегу (№128 WTA).

Висбаден. 1/4 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Бегу сразится против Терезы Мартинцовой (№193 WTA) или Юле Нимайер (№111 WTA).

Ранее Завацкая не смогла доиграть финал квалификации в Висбадене против чешки Барборы Палицовой (4:6, 1:4), но сумела выступить в основе, где одержала две волевые победы.