Завацкая уступила 6-й сеяной в 1/4 финала на турнире ITF в Германии
Катарина проиграла в двух сетах Ирине Бегу из Румынии
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).
В матче 1/4 финала основы украинка в статусе лаки-лузера проиграла шестой сеяной Ирине Бегу (№128 WTA).
Висбаден. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 2:6, 2:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Бегу сразится против Терезы Мартинцовой (№193 WTA) или Юле Нимайер (№111 WTA).
Ранее Завацкая не смогла доиграть финал квалификации в Висбадене против чешки Барборы Палицовой (4:6, 1:4), но сумела выступить в основе, где одержала две волевые победы.
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