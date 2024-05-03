Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы убедились насколько они сильны». Наставник Ромы похвалил Байер
Лига Европы
03 мая 2024, 05:10 | Обновлено 03 мая 2024, 05:24
374
0

«Мы убедились насколько они сильны». Наставник Ромы похвалил Байер

Даниэле Де Росси признал, что чемпион Германии показал отличный футбол

03 мая 2024, 05:10 | Обновлено 03 мая 2024, 05:24
374
0
«Мы убедились насколько они сильны». Наставник Ромы похвалил Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси признал, что в первом матче 1/2 финала Лиги Европы немецкий «Байер» показал хорошую игру.

«Мы на собственном примере убедились в том, насколько они сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны – нам необходимо было подчищать их контратаки.

Порой решающее значение имеют мелочи. Самим забить не удалось, а когда вперед выходят они, против такой команды играть сложно.

Осознаем, что в ответном матче нам предстоит идти на подвиг – выйти и победить со счетом 2:0 на стадионе команды, которая никогда не проигрывала в этом сезоне.

Нам придется больше идти в атаку, показывая игру, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. Возможно, удастся взломать, и тогда все может измениться. Обязательно будем играть до последней минуты, как мы делали и сегодня, когда в добавленное время могли забить и сделать счет 1:2», – сказал Де Росси.

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Рома имела свои шансы, но мы были умны и зрелые»
Марсель – Аталанта – 1:1. Бильярдный удар Мбембы. Видео голов и обзор матча
Улучшил свой рекорд. Байер продолжил беспроигрышную серию до 47 матчей
Даниэле Де Росси Рома Рим Байер Лига Европы
Руслан Травкин Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Футбол | 02 мая 2024, 21:03 4
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал

«Челси» хочет подписать украинского голкипера

ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
Хоккей | 02 мая 2024, 15:11 2
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром

Команда готовится к последнему матчу турнира

ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Футбол | 03.05.2024, 01:51
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Футбол | 02.05.2024, 06:40
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Клопп может вернуться в Боруссию Дортмунд
Футбол | 02.05.2024, 22:26
Клопп может вернуться в Боруссию Дортмунд
Клопп может вернуться в Боруссию Дортмунд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2024, 10:00 7
Хоккей
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 2
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 3
Футбол
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 2
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем