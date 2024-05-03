ПОСТЕКОГЛУ: «Мы играли недостаточно хорошо. Ответственность лежит на мне»

Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Мы играли недостаточно хорошо, и я должен взять на себя ответственность за это. Я тренер, и именно я выставляю игроков на поле, ответственность лежит на мне. Раз мы продемонстрировали такое же выступление, как и в первом тайме, это значит, что мое послание в перерыве не дошло до команды.

Я чувствую, что мы слегка потеряли веру в наш футбол, убежденность в нем, и я должен это изменить. Дело не в пропущенном первом голе, дело в нашем подходе к игре, и мы были далеки от надлежащего уровня. Это моя вина.

Уже некоторое время мы немного потеряны, и должны преодолеть это на пути нашего роста. Мы должны выходить на поле и демонстрировать достойную игру, иногда ее приходится вымучивать. Сегодня мы не были хороши.

Шансы на топ-4? Я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Сегодня мы были плохи, какой смысл думать о чем-то еще? Моя обязанность – убедиться, что в следующий раз мы сыграем лучше, – сказал главный тренер «Тоттенхэма».