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  4. Председатель правления Жироны: «Цель – сохранить костяк команды»
Испания
02 мая 2024, 19:42 |
372
1

Председатель правления Жироны: «Цель – сохранить костяк команды»

Пере Гвардиола – о планах клуба на летнее трансферное окно

02 мая 2024, 19:42 |
372
1
Председатель правления Жироны: «Цель – сохранить костяк команды»
ФК Жирона

Председатель правления «Жироны» Пере Гвардиола рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно:

«Этим летом возможно все. Жирона как никогда показывает себя на витрине мирового футбола, все видят нас. Спортдиректор Кике Карсель снова будет иметь много работы, но наша цель – сохранить костяк команды. Рынок сам все покажет нам. Думаю, многие наши игроки сами не захотят уходить из Жироны».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на Виктора Цыганкова. За «Жирону» выступает еще один игрок сборной Украины - Артем Довбык.

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Пере Гвардиола Жирона трансферы трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков Артем Довбик
Олег Дидух Источник: Sport.es
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Жироне нужен Пихаленок, если хотят и в следующем сезоне играть в ЛЧ.
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