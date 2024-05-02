Председатель правления Жироны: «Цель – сохранить костяк команды»

Председатель правления «Жироны» Пере Гвардиола рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно:

«Этим летом возможно все. Жирона как никогда показывает себя на витрине мирового футбола, все видят нас. Спортдиректор Кике Карсель снова будет иметь много работы, но наша цель – сохранить костяк команды. Рынок сам все покажет нам. Думаю, многие наши игроки сами не захотят уходить из Жироны».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на Виктора Цыганкова. За «Жирону» выступает еще один игрок сборной Украины - Артем Довбык.