WTA02 мая 2024, 17:58 | Обновлено 02 мая 2024, 18:03
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Свёнтек обновила личный рекорд доминирования в WTA-туре
Ига в пятом матче подряд выиграла сет, отдав сопернице не больше одного гейма
02 мая 2024, 17:58 | Обновлено 02 мая 2024, 18:03
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла со счетом 6:1 первый сет в полуфинальной встрече с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA) на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Таким образом, серия матчей, в которых Свёнтек выигрывала сет со счетом 6:0 или 6:1 увеличилась до пяти подряд. В карьере польки это случилось впервые.
В целом, в текущем сезоне у Свёнтек уже 7 выигранных сетов под ноль и 16 – со счетом 6:1.
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