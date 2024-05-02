Свёнтек обновила личный рекорд доминирования в WTA-туре

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла со счетом 6:1 первый сет в полуфинальной встрече с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA) на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Таким образом, серия матчей, в которых Свёнтек выигрывала сет со счетом 6:0 или 6:1 увеличилась до пяти подряд. В карьере польки это случилось впервые.

В целом, в текущем сезоне у Свёнтек уже 7 выигранных сетов под ноль и 16 – со счетом 6:1.