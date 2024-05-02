Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свёнтек обновила личный рекорд доминирования в WTA-туре
WTA
02 мая 2024, 17:58 | Обновлено 02 мая 2024, 18:03
235
0

Свёнтек обновила личный рекорд доминирования в WTA-туре

Ига в пятом матче подряд выиграла сет, отдав сопернице не больше одного гейма

02 мая 2024, 17:58 | Обновлено 02 мая 2024, 18:03
235
0
Свёнтек обновила личный рекорд доминирования в WTA-туре
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла со счетом 6:1 первый сет в полуфинальной встрече с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA) на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Таким образом, серия матчей, в которых Свёнтек выигрывала сет со счетом 6:0 или 6:1 увеличилась до пяти подряд. В карьере польки это случилось впервые.

В целом, в текущем сезоне у Свёнтек уже 7 выигранных сетов под ноль и 16 – со счетом 6:1.

По теме:
Стала известная первая финалистка большого турнира в Мадриде
Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мадрид Мэдисон Киз Ига Свёнтек
Владимир Клепач Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Футбол | 02 мая 2024, 04:34 3
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?

В ближайшее время Карло Анчелотти решит, кто будет играть против «Кадиса»

Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Футбол | 01 мая 2024, 23:38 0
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?

Криштиану оформил дубль за «Аль-Наср» в ворота «Аль-Халиджа»

Проводить или нет? Что делать с матчем за Суперкубок Украины
Футбол | 02.05.2024, 14:36
Проводить или нет? Что делать с матчем за Суперкубок Украины
Проводить или нет? Что делать с матчем за Суперкубок Украины
Синнер снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Теннис | 01.05.2024, 20:27
Синнер снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Синнер снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Футбол | 02.05.2024, 06:35
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем