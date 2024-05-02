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  4. В Испании рассказали, сможет ли Куртуа сыграть в ключевых матчах сезона
Испания
02 мая 2024, 11:53 |
1143
1

В Испании рассказали, сможет ли Куртуа сыграть в ключевых матчах сезона

Бельгийский вратарь находится в отличной форме

02 мая 2024, 11:53 |
1143
1
В Испании рассказали, сможет ли Куртуа сыграть в ключевых матчах сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы.

По информации испанского издания Relevo, не исключено, что Тибо сыграет в ключевых матчах до конца сезона. В раздевалке его видят подготовленным, с каждым днем он чувствует себя все лучше, и тренерский штаб ему доверяет. Куртуа является сверхважным игроком для «Реала», поэтому отныне есть соблазн выпускать его в старте.

Отмечается, что бельгиец сыграет первый матч в сезоне уже в эту субботу, 4 мая, против «Кадиса».

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Mr Voevudskiy
А как же Лунтик? Усьо?)
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