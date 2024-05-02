В Испании рассказали, сможет ли Куртуа сыграть в ключевых матчах сезона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы.

По информации испанского издания Relevo, не исключено, что Тибо сыграет в ключевых матчах до конца сезона. В раздевалке его видят подготовленным, с каждым днем он чувствует себя все лучше, и тренерский штаб ему доверяет. Куртуа является сверхважным игроком для «Реала», поэтому отныне есть соблазн выпускать его в старте.

Отмечается, что бельгиец сыграет первый матч в сезоне уже в эту субботу, 4 мая, против «Кадиса».

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.