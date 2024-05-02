Синнер прокомментировал неожиданное снятие с Мастерса в Мадриде

1 мая стало известно о том, что вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия) снялся с грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Мастерса итальянец должен был сыграть против Феликса Оже-Альяссима из Канады, однако матч не состоится.

Синнер в своих социальных сетях прокомментировал отказ от поединка:

«Очень грустно от того, что приходится отказываться от следующего матча здесь, в Мадриде. Бедро беспокоило меня на этой неделе, постепенно ощущения становились всё более болезненными. По советам врачей мы решили, что лучше будет не играть дальше и не ухудшать ситуацию.

В ближайшие дни я сделаю ещё несколько тестов и буду следовать советам специалистов по восстановлению. Спасибо вам, ребята, за поддержку», – написал Янник в своем Instagram.