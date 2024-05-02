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Чемпионат Европы
02 мая 2024, 02:44 |
90
0

Игроки национальной и олимпийской сборных Украины получат бонусы от УАФ

Суммы пока что неизвестны

02 мая 2024, 02:44 |
90
0
Игроки национальной и олимпийской сборных Украины получат бонусы от УАФ
УАФ

Игроки национальной и олимпийской сборных Украины получат бонусы от Украинской ассоциации футбола.

Футболисты сборной Украины, которой руководит Сергей Ребров, будут вознаграждены за выход на Евро-2024. Представители «сине-желтых» U-23 (олимпийская сборная) под руководством Руслана Ротаня получат призовые за исторический выход на Олимпиаду (Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже).

Сообщается, что бонусы для олимпийцев были обещаны предыдущим руководством УАФ, но до сих пор не выплачены.

Точная сумма призовых не называется.

Ранее вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко рассказал, как сделать так, чтобы сборная Украина U-23 поехала на Олимпийские игры 2024 в Париже в сильнейшем составе.

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Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
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