Игроки национальной и олимпийской сборных Украины получат бонусы от УАФ

Игроки национальной и олимпийской сборных Украины получат бонусы от Украинской ассоциации футбола.

Футболисты сборной Украины, которой руководит Сергей Ребров, будут вознаграждены за выход на Евро-2024. Представители «сине-желтых» U-23 (олимпийская сборная) под руководством Руслана Ротаня получат призовые за исторический выход на Олимпиаду (Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже).

Сообщается, что бонусы для олимпийцев были обещаны предыдущим руководством УАФ, но до сих пор не выплачены.

Точная сумма призовых не называется.

Ранее вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко рассказал, как сделать так, чтобы сборная Украина U-23 поехала на Олимпийские игры 2024 в Париже в сильнейшем составе.