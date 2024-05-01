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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 22:54 | Обновлено 01 мая 2024, 23:01
193
0

Дебют в основе горняков Марлон Гомес отметил хет-триком

Свой первый «трюк со шляпой» 20-летний бразилец исполнил в 7-м матче

01 мая 2024, 22:54 | Обновлено 01 мая 2024, 23:01
193
0
Дебют в основе горняков Марлон Гомес отметил хет-триком
ФК Шахтер. Марлон Гомес

На матч с «Черноморцем» (4:1) 20-летний бразильский легионер «Шахтера» Марлон Гомес впервые вышел в стартовом составе. Дебют в основе горняков он отметил не только открытием голевого счета в УПЛ, но и премьерным хет-триком. Причем «трюк со шляпой» Марлона Гомеса, проводившего 7-й поединок в украинских чемпионат, оказался одним из самых ранних в истории УПЛ.

Меньше матчей на первый хет-трик понадобилось только 8 игрокам, в том числе двум соотечественникам бразильца – Жоземару из алчевской «Стали» и динамовцу Гильерме, и трем одноклубникам Марлона – Игорю Петрову, Мариану Саву и Факундо Феррейре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные хет-трики в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Минуты голов

Счет

1-й

ЖОЗЕМАР

Сталь А

04.03.2007

Металлург Д

7’, 51’, 80’

3:0 (д)

2-й

Игорь ПЕТРОВ

Шахтер

31.07.1994

Прикарпатье

47’, 80’, 86’

3:0 (д)

2-й

Шалва АПХАЗАВА

Арсенал

19.07.2002

Волынь

28’, 46’, 53’

8:1 (д)

2-й

ГИЛЬЕРМЕ

Динамо

16.05.2009

Карпаты

37’, 59’, 71’

4:1 (г)

4-й

Иван ГЕЦКО

Черноморец

04.04.1992

Нива В

2’, 17’, 66’

6:0 (д)

4-й

Мариан САВУ

Шахтер

30.07.2000

Сталь А

20’, 54’, 57’

5:2 (г)

4-й

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

05.10.2013

Арсенал

10’, 48’, 54’

7:0 (д)

5-й

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

19.08.2007

Карпаты

30’, 62’, 81’

7:3 (д)

7-й

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

15.06.2001

Нива Т

16’, 35’, 42’

7:0 (г)

7-й

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

08.05.2011

Волынь

10’, 20’, 87’

4:1 (г)

7-й

ПЕГЛОУ

Днепр-1

03.05.2023

Металлист

33’, 40’, 90+4’

5:0 (д)

7-й

МАРЛОН ГОМЕС

Шахтер

01.05.2024

Черноморец

3’, 16’, 42’

4:1 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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