Дебют в основе горняков Марлон Гомес отметил хет-триком

На матч с «Черноморцем» (4:1) 20-летний бразильский легионер «Шахтера» Марлон Гомес впервые вышел в стартовом составе. Дебют в основе горняков он отметил не только открытием голевого счета в УПЛ, но и премьерным хет-триком. Причем «трюк со шляпой» Марлона Гомеса, проводившего 7-й поединок в украинских чемпионат, оказался одним из самых ранних в истории УПЛ.

Меньше матчей на первый хет-трик понадобилось только 8 игрокам, в том числе двум соотечественникам бразильца – Жоземару из алчевской «Стали» и динамовцу Гильерме, и трем одноклубникам Марлона – Игорю Петрову, Мариану Саву и Факундо Феррейре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные хет-трики в чемпионатах Украины