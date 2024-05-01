Дебют в основе горняков Марлон Гомес отметил хет-триком
Свой первый «трюк со шляпой» 20-летний бразилец исполнил в 7-м матче
На матч с «Черноморцем» (4:1) 20-летний бразильский легионер «Шахтера» Марлон Гомес впервые вышел в стартовом составе. Дебют в основе горняков он отметил не только открытием голевого счета в УПЛ, но и премьерным хет-триком. Причем «трюк со шляпой» Марлона Гомеса, проводившего 7-й поединок в украинских чемпионат, оказался одним из самых ранних в истории УПЛ.
Меньше матчей на первый хет-трик понадобилось только 8 игрокам, в том числе двум соотечественникам бразильца – Жоземару из алчевской «Стали» и динамовцу Гильерме, и трем одноклубникам Марлона – Игорю Петрову, Мариану Саву и Факундо Феррейре.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние премьерные хет-трики в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
1-й
|
ЖОЗЕМАР
|
Сталь А
|
04.03.2007
|
Металлург Д
|
7’, 51’, 80’
|
3:0 (д)
|
2-й
|
Игорь ПЕТРОВ
|
Шахтер
|
31.07.1994
|
Прикарпатье
|
47’, 80’, 86’
|
3:0 (д)
|
2-й
|
Шалва АПХАЗАВА
|
Арсенал
|
19.07.2002
|
Волынь
|
28’, 46’, 53’
|
8:1 (д)
|
2-й
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
Динамо
|
16.05.2009
|
Карпаты
|
37’, 59’, 71’
|
4:1 (г)
|
4-й
|
Иван ГЕЦКО
|
Черноморец
|
04.04.1992
|
Нива В
|
2’, 17’, 66’
|
6:0 (д)
|
4-й
|
Мариан САВУ
|
Шахтер
|
30.07.2000
|
Сталь А
|
20’, 54’, 57’
|
5:2 (г)
|
4-й
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
05.10.2013
|
Арсенал
|
10’, 48’, 54’
|
7:0 (д)
|
5-й
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
19.08.2007
|
Карпаты
|
30’, 62’, 81’
|
7:3 (д)
|
7-й
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
15.06.2001
|
Нива Т
|
16’, 35’, 42’
|
7:0 (г)
|
7-й
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
08.05.2011
|
Волынь
|
10’, 20’, 87’
|
4:1 (г)
|
7-й
|
ПЕГЛОУ
|
Днепр-1
|
03.05.2023
|
Металлист
|
33’, 40’, 90+4’
|
5:0 (д)
|
7-й
|
МАРЛОН ГОМЕС
|
Шахтер
|
01.05.2024
|
Черноморец
|
3’, 16’, 42’
|
4:1 (г)
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