Будет еще одна звезда? Довбик претендует на престижную награду в Жироне
Артем в очередной раз попал в список претендентов на звание лучшего игрока месяца
Пресс-служба испанской «Жироны» опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста в апреле.
На престижную награду претендуют Ян Коуту, Мигель Гутьеррес, Пауло Гассанига и украинский голеадор Артем Довбик.
Довбик провел в апреле за каталонский клуб три матча и забил три гола. Напомним, звание лучшего игрока марта в «Жироне» получил именно Артем.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.
Vota ara pel jugador 🌟 del mes d'abril!— Girona FC (@GironaFC) May 1, 2024
🐙 @GazzanigaPaulo
🍓 @yancoutoo2
🏍️ @Miguel3Guti
🎯 Artem Dovbyk
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