Будет еще одна звезда? Довбик претендует на престижную награду в Жироне

Пресс-служба испанской «Жироны» опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста в апреле.

На престижную награду претендуют Ян Коуту, Мигель Гутьеррес, Пауло Гассанига и украинский голеадор Артем Довбик.

Довбик провел в апреле за каталонский клуб три матча и забил три гола. Напомним, звание лучшего игрока марта в «Жироне» получил именно Артем.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.