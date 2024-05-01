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  4. Будет еще одна звезда? Довбик претендует на престижную награду в Жироне
Испания
01 мая 2024, 22:39 |
647
0

Будет еще одна звезда? Довбик претендует на престижную награду в Жироне

Артем в очередной раз попал в список претендентов на звание лучшего игрока месяца

01 мая 2024, 22:39 |
647
0
Будет еще одна звезда? Довбик претендует на престижную награду в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Пресс-служба испанской «Жироны» опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста в апреле.

На престижную награду претендуют Ян Коуту, Мигель Гутьеррес, Пауло Гассанига и украинский голеадор Артем Довбик.

Довбик провел в апреле за каталонский клуб три матча и забил три гола. Напомним, звание лучшего игрока марта в «Жироне» получил именно Артем.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Мигель Гутьеррес Пауло Гассанига Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший игрок
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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