Легенда Реала отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии

Контракт 34-летнего звездного полузащитника «Реала» Тони Крооса в настоящее время действует до конца текущего сезона.

По информации авторитетного журналиста Николы Скиры, именитый полузащитник получил роскошное предложение из Саудовской Аравии, однако немец его сразу отклонил. Отмечается, что Кроос сейчас сосредоточен только на «Реале» и скоро продлит контракт с мадридским клубом еще на один сезон.

В этом сезоне Кроос отыграл за «Реал» 43 матча, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее Кроос прокомментировал матч Лиги Чемпионов с «Баварией», в котором он отдал роскошный ассист.