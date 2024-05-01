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  4. Легенда Реала отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии
Испания
01 мая 2024, 21:16 |
867
0

Легенда Реала отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии

Тони Кроос готов остаться в «королевском клубе»

01 мая 2024, 21:16 |
867
0
Легенда Реала отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Контракт 34-летнего звездного полузащитника «Реала» Тони Крооса в настоящее время действует до конца текущего сезона.

По информации авторитетного журналиста Николы Скиры, именитый полузащитник получил роскошное предложение из Саудовской Аравии, однако немец его сразу отклонил. Отмечается, что Кроос сейчас сосредоточен только на «Реале» и скоро продлит контракт с мадридским клубом еще на один сезон.

В этом сезоне Кроос отыграл за «Реал» 43 матча, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее Кроос прокомментировал матч Лиги Чемпионов с «Баварией», в котором он отдал роскошный ассист.

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Тони Кроос Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Николо Скира
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