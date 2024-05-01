Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ
1 мая в 22:00 пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов
1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».
Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
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Ответный матч состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ
Боруссия Д: Кобель, Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рейерсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фуллкруг.
ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Мбаппе, Дембеле.
🚨 STARTING XI VS PSG 🚨 pic.twitter.com/arzX9wOmkM— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 1, 2024
🔴🔵 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | PSG’s XI vs. Borussia Dortmund:#UCL #BVBPSG pic.twitter.com/BgBggW7IH7— PSG Report (@PSG_Report) May 1, 2024
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