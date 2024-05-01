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Лига чемпионов
01 мая 2024, 20:55 | Обновлено 01 мая 2024, 21:05
612
0

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ

1 мая в 22:00 пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

01 мая 2024, 20:55 | Обновлено 01 мая 2024, 21:05
612
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ

1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».

Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ

Боруссия Д: Кобель, Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рейерсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фуллкруг.

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Мбаппе, Дембеле.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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