Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Было чувство, что сегодня забью первый гол за Динамо»

В матче УПЛ против «Вереса» форвард «Динамо» Матвей Пономаренко забил свой первый гол за основную команду. 18-летний игрок оценил приятный для себя момент.

– Поздравляем с дебютным голом в УПЛ. Расскажите, как забивали.

– Спасибо. Была фланговая атака, Буяльский покатил в штрафную на Волошина, а Назар поднял голову и увидел свободного меня. Я сделал касание – и забил гол.

– Также вы приняли участие в третьей голевой атаке, разогнав атаку в центре поля.

– Да, соперник побежал вперед, чтобы сокращать отставание в счете, а мы сыграли на контратаке. Бражко заметил меня в центре поля, а я, в свою очередь, вывел лицом к лицу с вратарем Волошина. Назар принял правильное решение, не стал сам забивать, а выкатил Шепелеву на пустые ворота.

– Какие эмоции от первого забитого мяча в футболке «Динамо» в официальном матче?

– Конечно, эмоции переполняют. Очень хотел забить за первую команду, и, честно говоря, сегодня даже какое-то предчувствие было.

– В команде уже как-то поздравили?

– Да, в раздевалке все на словах поздравили.

– Кто вам больше всего помогает адаптироваться в первой команде?

– Буяльский, Ярмоленко, наверное. Поддерживают, дают советы, как поступать в той или иной ситуации.

– Несмотря на конкуренцию на позиции нападающего, вы получаете свое игровое время. Чувствуется доверие главного тренера?

– Да, чувствуется – мы постоянно разговариваем, он что-то подсказывает. Что касается сегодняшнего матча, то заболел Супряга, поэтому на поле вышел я, сделал свою работу – и все.

– Вы больше сосредоточены на выступлениях за юношескую команду или акцент больше на первой?

– Конечно, главная цель – играть за первую команду. Но если я нужен юношеской команде, то готов помочь им.

– Не сложно переключаться с одной команды на другую?

– Сначала было сложновато – и физически, и психологически. Но сейчас привык, так что все хорошо.

– Какие наставления давал тренер перед выходом на поле?

– Сегодня как раз ничего не говорил – просто позвал, я переоделся и вышел на поле.

– Следующий матч пропускает Ванат. Готовы выйти в стартовом составе?

– Если будет шанс, то, конечно, готов.

– Ожидали ли от «Вереса» такой надежной игры в обороне в первом тайме?

– В предыдущей игре мы потеряли очки с ними, поэтому сегодня настраивались только на победу. Да, в первом тайме они надежно действовали в обороне, но нам удалось забить перед перерывом – и игра фактически была сделана. Они раскрылись, начали образовываться свободные зоны, мы забили еще и довели матч до уверенной победы.