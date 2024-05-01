Мюллер повторил достижение Хави и Касильяса в Лиге чемпионов
Томас сыграл 150 матче в ЛЧ в составе одного клуба
Томас Мюллер достиг отметки в 150 сыгранных матчей в Лиге чемпионов, сыграв во вторник в полуфинале против мадридского «Реала» (2:2).
Только пять игроков провели больше матчей в Лиге чемпионов: Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163), Карим Бензема (152) и Хави (151).
Из этого списка только Касильяс и Хави провели 150 и больше матчей в ЛЧ в составе одного клуба. Икера Томас уже догнал (по 150), Хави пока лидер.
Также стоит отметить, что только шесть игроков имеют больше забитых голов в ЛЧ, чем Мюллер (54).
К слову, у Тони Крооса – 149 сыгранных матчей в Лиге чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло не обвинил кого-то конкретно, но заявил, что игроки действовали плохо
«Реал» сыграл вничью с мюнхенской командой на «Альянц-Арене» со счетом 2:2