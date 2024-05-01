Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мюллер повторил достижение Хави и Касильяса в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
01 мая 2024, 08:26 |
865
0

Мюллер повторил достижение Хави и Касильяса в Лиге чемпионов

Томас сыграл 150 матче в ЛЧ в составе одного клуба

01 мая 2024, 08:26 |
865
0
Мюллер повторил достижение Хави и Касильяса в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Томас Мюллер достиг отметки в 150 сыгранных матчей в Лиге чемпионов, сыграв во вторник в полуфинале против мадридского «Реала» (2:2).

Только пять игроков провели больше матчей в Лиге чемпионов: Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163), Карим Бензема (152) и Хави (151).

Из этого списка только Касильяс и Хави провели 150 и больше матчей в ЛЧ в составе одного клуба. Икера Томас уже догнал (по 150), Хави пока лидер.

Также стоит отметить, что только шесть игроков имеют больше забитых голов в ЛЧ, чем Мюллер (54).

К слову, у Тони Крооса – 149 сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

По теме:
Тони КРООС: «Все голы были забиты, когда другая команда играла лучше»
Легендарный Оуэн оценил шансы Лунина и Ко в борьбе с Баварией
ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти
Томас Мюллер Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Тони Кроос
Владимир Клепач Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01 мая 2024, 01:05 1
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол

Карло не обвинил кого-то конкретно, но заявил, что игроки действовали плохо

Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Футбол | 01 мая 2024, 07:26 0
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды

«Реал» сыграл вничью с мюнхенской командой на «Альянц-Арене» со счетом 2:2

Главный тренер Атлетико посетил последний матч Надаля на Мастерсе в Мадриде
Теннис | 01.05.2024, 07:20
Главный тренер Атлетико посетил последний матч Надаля на Мастерсе в Мадриде
Главный тренер Атлетико посетил последний матч Надаля на Мастерсе в Мадриде
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01.05.2024, 07:22
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
Футбол | 01.05.2024, 07:42
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
29.04.2024, 19:30 18
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
29.04.2024, 15:45 2
Бокс
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 4
Теннис
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
30.04.2024, 14:44 19
Хоккей
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем