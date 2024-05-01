Мануэль НОЙЕР: «Матч с Реалом напоминал финал против Челси»

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

В составе «Баварии» отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У «Реала» дважды забил Винисиус Жуниор.

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал итоги игры.

«Была массовая поддержка и небывалая эйфория. Это немного напоминало финал против «Челси». Как только подъехал автобус, нам устроили отличный прием. Большое спасибо болельщикам за их поддержку! Конечно, мы хотели бы выиграть, мы заслужили это. Ничего еще не решено. Мы смотрим только вперед. Хорошо, что все в наших руках. Мы хотим выйти в финал и сыграть на «Уэмбли», – сказал Нойер.

Ответная встреча состоится 8 мая в Мадриде. Финал – 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Бавария» играла в финале ЛЧ против «Челси» в 2012 году на «Альянц Арене». Лондонский клуб победил в серии пенальти.